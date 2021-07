Handicappede døde i Tyskland under vandmasserne

Voldsomme historier kommer frem om de over 100 mennesker, der er døde i Tyskland, Belgien og Holland under de oversvømmelser, som kraftig regn har udløst.

12 af de døde var beboere på et hjem for handicappede i byen Sinzig syd for Köln. De blev natten til torsdag fanget af en pludselig oversvømmelse og kunne ikke evakueres.

Fra et af de værst ramte områder, byen Schuld i regionen Rheinland-Pfalz, siger indbyggeren Frank Thel til Reuters om sine oplevelser:

- Det var forfærdeligt ikke at kunne hjælpe mennesker i nød. En gruppe vinkede til os fra vinduerne i et hus. Husene på begge sider af dem var ved at kollapse. Og i huset i midten vinkede de efter os.

Ifølge Reuters er 114.000 husstande i Tyskland uden strøm efter oversvømmelserne og der bliver også berettet om mangen på rent drikkevand og andre forsyninger.

Over 1000 personer er savnet og redningsmandskabet kæmper ikke bare med vandmasserne men også med det faktum, at veje er skyllet væk i en grad, hvor det er svært at komme frem til ramte områder.

Flere personer er omkommet efter oversvømmelserne udløste et jordskred i Erftstadt-Blessem i Nordrhein-Westfalen.

- Huse blev revet væk og andre kollapsede. Flere personer er forsvundet, skriver de lokale myndigheder på Twitter.

Også i Belgien og Holland har deres været massive oversvømmelser. Den belgiske by Liege blev torsdag delvist evakueret og fredag har hundredvis af beboere i og omkring den hollandske by Meerssen måtte flygte, da en dæmning er brudt sammen.

I byen, samt flere andre byer i området, er beboerne advaret med sirener.

- Forland øjeblikkeligt jeres hjem og søg mod sikkerhed. Der er et stort brud på dæmningen, skriver de lokale myndigheder i en advarsel i området ifølge Reuters.

Det frygtes samtidigt, at situationen kan blive endnu værre. En række dæmninger i Tyskland er presset i en grad, hvor der er frygt for, at de flyder over og sender vandmasser ukontrolleret ned bag sig.

Blandt andet ved dæmningen Steinbachtal i det vestlige Tyskland er 4500 mennesker evakueret.

Ifølge Reuters er der tale om den mest dødbringende naturkatastrofe i Tyskland siden en stor oversvømmelse i Nordsø-området i 1962, hvor 340 mennesker mistede livet.

Ved de store oversvømmelser af Elben i 2002 døde 21 i det østlige Tyskland.