Hangarskibe og atomubåde: Britisk flåde er blandt verdens stærkeste

'Rule Britannia, Britannia rule the waves' synger briterne i det, der nærmest er ørigets uofficielle ekstra nationalsang.

Selvom herredømmet over havet i dag nærmere ligger hos Kina og USA, formår den britiske flåde stadig at skabe overskrifter - senest i juni, hvor russerne efter eget udsagn skød varselsskud efter et britisk skib i Sortehavet.