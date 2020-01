Hanna arbejdede på nedstyrtet fly: Mine kolleger er døde

27-årige Hanna Tkachenko arbejdede indtil for et år siden som stewardesse på det passagerfly, der onsdag styrtede ned i Iran

- Jeg kendte jo de her mennesker, vi havde en masse flyvninger sammen. Jeg er så chokeret. Det kunne have været mig.

Sådan fortæller ukrainske Hanna Tkachenko, som Ekstra Bladet har mødt i Ukraines hovedstad, Kiev.

Her skulle stewarden Ihor Matkov og stewardesserne Kateryna Statnik og Valeriia Ovcharuk sammen med seks øvrige besætningsmedlemmer og 167 passagerer efter planen være landet onsdag i Boryspil-lufthavnen små 30 kilometer øst for storbyen. Så langt nåede deres fly dog ikke.

Flyselskab offentliggør navne på flystyrt-ofre

Hannas tidligere kolleger på billederne 1, 2 og 4 fra venstre. Foto: AFP/Sergei Supinsky

Fløj sammen

De tre og Hanna Tkachenko var kolleger i flere år, da hun arbejdede for Ukrainian International Airlines i årene 2013-2018. Rejserne gik til destinationer i både USA, Europa og Asien og cirka engang om måneden Tehran med rute 752 - selvsamme flyvning hvorunder en Boeing 737 onsdag styrtede ned i flammer bare få minutter efter takeoff fra den iranske hovedstad.

- De var altid glade og allesammen meget professionelle. Vi besøgte alle mulige forskellige byer sammen (indimellem flyvningerne, red.) og havde det sjovt. Ingen kunne forestille sig noget som dette ske, fortæller Hanna Tkachenko.

Hun kunne ikke tro, hvad hun så og hørte, da den tragiske nyhed kom frem.

- Du tror, du har et mareridt, og vågner op om lidt. Man tror ikke, sådan noget kan ske så 'tæt' på en. Det er svært at begribe, hvordan deres familier må føle, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den britiske og den canadiske regering har erklæret, at det var en raket fra iransk landjord, som fik flyet til at styrte ned onsdag morgen. Næsten samtidig er der dukket en video op, som synes at vise det øjeblik, hvor flyet blev ramt af en raket.

New York Times, der har lagt videoen ud på sin hjemmeside, siger, at det står inde for, at det er en korrekt video. Den viser et objekt, der bevæger sig hurtigt op mod himlen, inden der kan ses et lysglimt. Nogle få sekunder efter høres en eksplosion.

Svært at acceptere

Der forelægger dog endnu ingen beviser på, at det skulle være sket med vilje, og nedskydningen kan altså derfor være en fejl.

- Det er svært at acceptere som 'en fejl'. De her mennesker gjorde bare deres job, siger Hanna Tkachenko til Ekstra Bladet.

- Jeg vil huske dem (Ihor, Kateryna og Valeriia, red.) som glade mennesker, der altid smilede, var klar til at hjælpe og generelt udførte deres job til perfektion.

Iran selv har afvist, at flyet skulle være blevet skudt ned.

- Vi har set nogle videoer. Vi kan bekræfte, at flyet var i brand i 60 til 70 sekunder, siger øverste leder for luftfarten i Iran, Ali Abedzadeh.

Men 'at det blev ramt af noget, kan videnskabeligt ikke være korrekt', mener han.

