Hans tragiske forvandling blev symbolet på fiaskoen

Luis Alvarez' tragiske forvandling efter en kræftdiagnose blev symbolet på, hvordan myndighederne var tæt på at glemme ofrene for 11. september. Hans vidneudsagn var dog med til at ændre alting

Oprydningsarbejdet i forbindelse med angrebet på World Trade Center 11. september 2001 har haft katastrofale konsekvenser for tusindvis af mennesker.

Heriblandt afdøde Luis Alvarez, der i 2019 blev symbolet på de amerikanske myndigheders fiasko. De giftige stoffer, der florerede i luften omkring ruinerne på Ground Zero, har gennem årerne vist deres grimme ansigt og kostet over 4000 mennesker livet.

Et af ofrene var Luis Alvarez.

Den pensionerede politiefterforsker i New York Police Departments bombeenhed døde i juni 2019, men forinden nåede han at vidne i en afgørende kongreskomité.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Luis Alvarez ud inden angrebet 11. september. 18 år senere var han som forvandlet. Ædt op af sit tragiske kræftforløb. Foto: Ritzau Scanpix

Må aldrig glemme os

Samme år var Victim Compensation Fund, der sørgede for at hjælpe ofrene og deres familier med at dække sundhedsudgifter, ved at løbe tør for midler.

Og de amerikanske politikere stod ikke bare klar med checkhæftet for at give flere penge til de ramte.

Men komikeren og tv-værten Jon Stewart satte sig i spidsen for at få tilført nye midler til fonden, og blandt andet takket være Luis Alvarez' stærke vidneudsagn lykkedes det.

- I tvang mig til at komme herned dagen før min omgang nummer 69 med kemoterapi, og jeg vil sørge for, at I aldrig glemmer at tage jer af 9/11-ofrene. I lovede, at I ikke vil glemme os. Jeg sørger for, at det ikke sker, sagde Luis Alvarez blandt andet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luis Alvarez' rørende vidneudsagn var med til at ændre forholdene for ofrene for angrebet på World Trade Center for altid. Foto: Ritzau Scanpix

Nåede det ikke

Forinden havde en tårevædet Jon Stewart tordnet mod Kongressen i Washington, da han mente, deres behandling af heltene fra 11. september var pinligt for USA, ligesom han kaldte politikerne for skamfulde.

Halvanden måned senere blev en ny lov stemt igennem i Kongressen og underskrevet af daværende præsident Donald Trump, og den betød, at ofrene ville få tilskud fra starten frem til 2092

Men Luis Alvarez nåede aldrig at opleve den store sejr. 18 dage efter sit vidneudsagn døde han.

Luis Alvarez fik en stor begravelse i New York efter sin død i juni 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Her kan du læse mere om, hvad der skete med de terrorister, der stod bag angrebet 11. september 2001.

Se flere billeder fra dagen herunder:

14 billeder fra 11. september vi aldrig glemmer

Fuld skærm