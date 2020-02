Har smittet 11 med coronavirus - nu står han frem

Engelske Steve Walsh menes at have smittet mindst 11 andre med coronavirus under en forretningsrejse

Steve Walsh fra England har utilsigtet smittet mindst 11 andre personer med coronavirus, efter han selv blev smittet under en forretningsrejse.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian og BBC.

Den 53-årige mand siger i en udtalelse fra det hospital, hvor han er i karantæne, at hans tanker er med de andre, der er blevet smittet med virussen.

Steve Walsh florerer i adskillige medier tirsdag, hvor han beskrives som en såkaldt 'super-spreder'. Privatfoto

Walsh er indlagt i isolation på St Thomas' Hospital i London, hvor der er et specialiseret center til infektionssygdomme. Her siger han selv, at han er blevet 'helt rask'.

Han fik selv pådraget sig virussen under en salgskonference i Singapore mellem 20. og 22. januar. Herfra tog han på skiferie i de franske alper, inden turen gik hjem til det engelske.

Inden han kom hjem, nåede han angiveligt at pådrage flere andre med den potentielt dødelige virus i Frankrig, ligesom han også skulle have smittet fire i Brighton, som er Walsh' hjemstavn. Her har fem af de otte engelske tilfælde fundet sted.

På et apotek i Brighton er en medarbejder fotograferet iklædt beskyttende overtrækstøj. I byen er der meldt flere tilfælde af smittede med coronavirus. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Taknemmelig

I udtalelsen siger Steve Walsh, at han er taknemmelig over forløbet.

- Jeg vil gerne takke NHS (National Health Service, red.) for deres hjælp. Mens jeg er blevet rask, er mine tanker gået til dem, der er smittet med coronavirus, lyder det.

Han kan videre berette, hvordan han startede med at isolere sig selv derhjemme, mens han afventede sin diagnose.

- Da diagnosen blev bekræftet, blev jeg sendt til isolation på hospitalet, hvor jeg stadig er, mens min familie også er blevet rådet til at isolere sig, tilføjer han.

Det vurderes, at Steve Walsh kan være en såkaldt 'super-spreder', en person, som smitter langt flere mennesker end normalt af forskellige årsager. Omkring hver femte menes at være 'super-spreder', skriver BBC.

Udgør meget alvorlig trussel

