Hasteindkaldt efter optøjer: Frygter 'alvorlige følger'

Iraks udenrigsministerium har indkaldt Sveriges charge d'affaires - en diplomatisk udsending af lavere rang end en ambassadør - i Bagdad til samtale.

Det sker i kølvandet på optøjerne i Sverige i forbindelse med Stram Kurs-leder Rasmus Paludans koranafbrændinger.

Det irakiske udenrigsministerium er bekymret for, at hændelserne i Sverige kan have 'alvorlige følger' for forholdet mellem Sverige og den muslimske verden.

Tur i Sverige

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP. Samtalen skal finde sted på Sveriges ambassade i Bagdad. Det fremgår ikke, hvornår samtalen skal finde sted.

Siden torsdag har Rasmus Paludan været på tur rundt i Sverige, hvor han blandt andet har brændt koraner af.

Det har flere steder udviklet sig voldsomt med bilbrande, stenkast og tilskadekomne betjente og civile.

Søndag gik det voldsomt for sig i Norrköping og Linköping, selv om Paludan aldrig mødte op som bebudet.

Det kom til sammenstød mellem politiet og demonstranter til en Paludan-demonstration i Malmø lørdag.

Voldsomme uroligheder

Både i Linköping og Norrköping blev der kastet sten mod politi, og der blev sat ild til mange personbiler.

Politiet følte sig nødsaget til at affyre varslingsskud i Norrköping, og tre personer blev ramt af rikochetterende projektiler og kørt på hospitalet.

I Linköping blev 14 personer anholdt i forbindelse med optøjerne søndag. 11 personer blev anholdt i Norrköping.

Sveriges justitsminister, Morgan Johansson, kalder det 'helt uacceptabelt', at politi er blevet angrebet under urolighederne.

-Når man angriber politi, angriber man ikke bare de individer, men hele samfundet, siger han søndag til den svenske avis Expressen.