Hawaiianere vender hjem til huse raseret af skovbrande

Hawaiianere, som måtte flygte fra deres hjem under en af øgruppens værste naturkatastrofer nogensinde, er så småt begyndt at vende hjem til landsbyen Lahaina, hvor flere finder deres hjem raseret af en skovbrand.

Fortumlede indbyggere kunne ses rode gennem de forkullede rester af deres huse i søgen efter endnu genkendelige ejendele, i tilfælde af at noget var blevet sparet af flammerne.

Andre kunne ses omfavne hinanden i bekræftelsen af, at de ikke var blandt de mindst 67 personer, som mistede livet i skovbranden.

- Jeg kan ikke tro, at du klarede det, sagde en kvinde til en anden.

En beboer, Anthony La Puente, fortæller, at han var dybt chokeret, da han fandt sit hjem fuldstændigt nedbrændt.

- Det er forfærdeligt ikke at være i stand til at finde genstande, som man voksede op med, eller de ting, man husker, fortæller han.

- Det eneste, jeg kan sige, er bare, at det gør ondt. Det tager virkelig på en følelsesmæssigt.

Asken var stadig varm i La Puentes hus, da den 44-årige vendte tilbage til Lahaina.

- Jeg havde pakket alle min fars ejendele, men det var alt for svært. Nu er det hele væk, fortæller han.

Andre kunne vende hjem til overraskelsen om, at deres huse havde overlevet skovbranden.

64-årige Keith Todd vendte hjem til synet af sine solcellepaneler på taget, der havde givet strøm til huset gennem hele miseren. Dispenseren i køleskabet spyttede sågar stadig isterninger ud.

- Jeg kunne simpelthen ikke tro det, fortæller Todd.

- Jeg er bare så taknemmelig, men på samme tid er det jo fortvivlende.

Myndighederne på Hawaii ved endnu ikke, hvordan brandene opstod. Det er også uklart, hvorfor næsten 70 indbyggere ikke nåede i sikkerhed og på den ene eller anden måde mistede livet som følge af brandene.

Dog har chefen for brandvæsnet på Maui sagt, at ilden bredte sig med en voldsom fart, der gjorde det 'næsten umuligt' for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.