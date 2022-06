Hedebølge i Europa: Rekord-temperaturer

Danskernes mest besøgte feriedestinationer hærges lige nu af voldsomme hedebølger.

Temperaturer over 40 grader og voldsomt vejr rammer lige nu Frankrig, mens Spanien kæmper med skovbrande på grund af tørke.

Lørdag forventes temperaturen i Frankrig at ramme hele 42 grader, hvor de voldsomme temperaturer allerede har slået rekorder for flere områder i landet, rapporter Guardian.

I Spanien hærgede voldsomme skovbrande fredag i den nordvestlige Sierra de la Culebra-region og har brændt områder på 9000 hektar, hvor flere hundrede blev tvunget fra deres hjem.

Flere end 3000 mennesker måtte evakueres fra forlystelsesparken Puy du Fou i det centrale Spanien på grund af nærliggende brænde, mens temperaturen var over 35 grader.

Forskere advarer om tidligere, kraftigere og hyppigere europæiske hedebølger på grund af klimaændringer.

Foto: Raymond Roig/AFP/Ritzau Scanpix

Frygter dødsfald

Den spanske premierminister Pedro Sachez roser fredag brandmænd, der 'risikerer deres liv ved fronten af branden'.

Franske myndigheder har aktiveret en hedebølgehotline og aktiveret det højeste hedebølge-alarmniveau i store dele af landet.

Ifølge lokale medier, har myndigheder nedlagt forbud mod udendørs arrangementer i flere områder i Sydfrankrig.

Hospitaler står klar til at intensivere indsatsen for at holde antallet af varmerelaterede dødsfald nede, mens Røde Kors forsøger at levere kold ferskvand til hjemløse i Toulouse, hvor temperaturen forventes at blive 38 grader lørdag middag.