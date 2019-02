Helikopter med turistminister er styrtet ned i Nepals bjerge

Seks personer savnes, efter en helikopter er styrtet ned i et bjergområde 400 kilometer øst for Nepals hovedstad Katmandu.

Blandt de savnede er Nepals turistminister, Rabindra Adhikari.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det vides endnu ikke, om der er overlevende fra den styrtede helikopter.

Et redningshold er på vej til fods, oplyser nepalesiske myndigheder ifølge AP.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget styrtet. Der faldt sne, og sigtbarheden var angiveligt dårlig.

Det bjergrige land er kendt for at være en udfordring for luftfarten.

I april sidste år skred et malaysisk fly med 139 personer om bord af landingsbanen.

Måneden før styrtede et fly fra US-Bangla Airways. Det kostede 51 personer livet.

Nepalesiske fly har forbud mod at flyve i luftrummet over EU-lande. Det skyldes, at landets flyflåde ikke lever op til europæiske sikkerhedsstandarder.