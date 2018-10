Helt hyldet i Taliban-angreb: Blev dræbt i angreb på base med danske soldater

En gruppe amerikanske F-35B-fly udførte i torsdag for første gang et skarpt angreb - det skete i et angreb mod Taliban i afghanske Kandahar

Det amerikanske forsvar benyttede sidste torsdag for første gang F-35-fly i et skarpt angreb.

Angrebet var rettet mod Taliban i Afghanistan, og med i angrebet - i hvert fald i ånden - var den amerikanske helt, oberstløjtnant Christopher Raible, som mistede livet tilbage i 2012.

Han blev dræbt, da Taliban-krigere ved hjælp af stjålne amerikanske uniformer fik adgang til Camp Bastion i Helmand-provinsen.

Netop Camp Bastion kender mange danske soldater særdeles godt, og der var da også stationeret flere hundrede danskere på basen, da angrebet fandt sted.

Ingen danske soldater kom imidlertid noget til under angrebet.

Den danske del af Camp Bastion. Foto: Per Folkver/Ritzau Scanpix

I kølvandet på sidste torsdags angreb mod Taliban-mål i Kandahar-provinsen har fly-entusiaster nærstuderet billeder af de deltagende fly og opdaget en slet skjult hyldest til den afdøde oberstløjtnant.

På siden af et af flyene står malet 'Lt. Col. C. K. "Otis" Raible', hvor Lt. Col. er forkortelsen for den amerikanske rang lieutenant colonel, der på dansk er en oberstløjtnant.

Otis var Christopher Raibles kælenavn.

Før musen over billedet herunder og forstør navnet på flyet.

Interaktivt element

Forklædt i amerikanske uniformer

Enheden, som udførte angrebet, var netop den enhed, Marine Attack Squadron 211, som Christoper Raible tilbage i 2012 havde kommandoen over.

Flyene lettede fra skibet USS Essex i Det Arabiske Hav og fløj over land - formentligt Pakistan - til den afghanske provins Kandahar, hvor angrebet mod et Taliban-mål fandt sted.

Oberstløjtnant Christopher Raible mistede livet, da 15 Taliban-krigere trængte ind i Camp Bastion, hvor han var udstationeret.

Angrebet fandt sted omkring klokken 22 fredag den 14. august 2012. Talibanerne klippede et hul i hegnet og havde held med ikke at vække mistanke, da de var iklædt stjålne amerikanske uniformer.

Talibanerne delte sig op i tre grupper.

To af dem havde til opgave at ødelægge så mange af enhedens fly som muligt, mens den sidste havde til at opgave at overfalde sovende Marine-soldater.

Ville ringe hjem

Christopher Raible havde tidligere på dagen været ude at flyve en mission i sin AV-8B Harrier. Resten af dagen havde han brugt på kontoret med debriefing og papirarbejde. Nu var han på vej over til sit værelse for at ringe til sin kone og børn hjemme i Arizona.

Det opkald nåede han aldrig at lave.

Da han opdagede Taliban-krigerne hoppede han sammen med en kollega ind i en bil og kørte i retning mod angriberne. Han havde ikke sit gevær i nærheden, så han var kun bevæbnet med sin pistol.

Han løb ind i et værksted og fik en gruppe flymekanikere med i et modangreb, der midlertidigt stoppede talibanernes angreb og på den måde gav andre Marine-soldater mulighed for at organisere sig og iværksætte et endnu større modangreb, der varede fire timer.

Sammen med en håndfuld af mændene løb han efterfølgende over mod de barakker, hvor soldaterne fra hans egen enhed sov, for at sikre sig at de var okay.

Seks af US Marines Harriers blev totalsmadret i angrebet. Foto: Aldo Bidini / Wikimedia Commons

Dræbt af granat

På vejen blev de angrebet, og 40-årige Christopher Raible samt den 27-årige sergent Bradley W. Atwell mistede livet, da en granat affyret af talibanerne eksploderede nær dem.

14 talibanere blev dræbt i modangrebet, mens en blev såret og taget til fange.

17 amerikanske og britiske soldater blev såret. Seks AV-8B Harriers og et C-130 transportfly blev smadret, mens yderligere to Harriers blev svært beskadiget. Også tre brændstoftanke blev ødelagt.

Havde det ikke været for Christopher Raibles modangreb, har det amerikanske forsvar senere meldt ud, ville de amerikanske og britiske tab af både mandskab og materiel formentligt have været meget større.

Du kan læse Ekstra Bladets omtale af angrebet i 2012 her.

Prins Harry var på basen Den engelske prins Harry var i Camp Bastion, da angrebet fra Taliban fandt sted. Han kom ikke noget til, og blev hurtigt ført væk til en sikker lokation. Prins Harry var i fire måneder af 2012 udstationeret i Camp Bastion som helikopterpilot. Umiddelbart efter angrebet gik rygtet, at han havde været målet, da Taliban tidligere havde meldt ud, at de ville gøre alt for at dræbe ham under hans udstationering. Taliban meldte senere ud, at angrebet var gengældelse for den anti-islamiske film 'Innocence of Muslims'.