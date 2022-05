Helt ny feature: Twitter i kamp mod fake news

'Dette tweet har overtrådt Twitter-reglementet om deling af falsk eller misvisende information'.

I fremtiden vil du møde en lignende besked, hvis det sociale medie Twitter vurderer, at der er tale om et opslag, der spreder falsk information.

Det er en del af Twitters nye retningslinjer, der skal komme misinformationen til livs.

'Gennem krisetider - såsom væbnede konflikter, sundhedskriser og store naturkatastrofer - er det vigtigt med adgang til troværdig, autoritær information og ressourcer'.

Det står der i et blogindlæg på Twitters hjemmeside, skrevet af Yoel Roth, der er chef for sikkerhed og integritet.

Krigen i Ukraine er første step

Det første skridt i tiltaget vil være kampen mod misinformation om krigen i Ukraine.

Senere vil Twitter udvide deres indsatsområde til også at gælde andre konflikter rundt om i verden.

Det er ikke første gang, Twitter går ind i kampen for en mere 'sandfærdig' debat.

For da den tidligere amerikanske præsident Donald Trump huserede på det sociale medie, fik han nemlig flere gange markeret sine opslag med en advarselsmærkat for at have krænket Twitters retningslinjer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------