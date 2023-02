Hemmelig samtale: Putin 'vil ikke slå Zelenskij ihjel'

En tidligere israelsk premierminister, der kortvarigt fungerede som mægler i begyndelsen af Ruslands krig med Ukraine, siger, at den russiske præsident lovede ikke at dræbe sin ukrainske modpart

Selvom den russiske præsident, Vladimir Putin, ikke har holdt sig tilbage med våben og angreb, har han dog angiveligt ikke tænkt sig at gå direkte efter den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij.

Det fortæller Naftali Bennett i en podcast med den israelske journalist Hanoch Daum ifølge The Guardian.

Under et hemmelighedsfuldt besøg i den russiske hovedstad i marts sidste år snakkede Bennett og Putin om den ukrainske præsidents sikkerhed. I podcasten gengiver Bennett samtalen på følgende måde:

- Planlægger du at dræbe Zelenskij?

- Jeg kommer ikke til at slå Zelenskij ihjel.

- Jeg bliver nødt til at forstå, om du giver mig dit ord på, at du ikke dræber Zelenskiy.

- Jeg kommer ikke til at slå ham ihjel.

Herefter fortæller Bennett, at han på sin vej til Moskva ringede til Zelenskij for at forsikre ham, at præsidentens liv ikke er i fare.

- Er du sikker? spørger Volodymyr Zelenskij ifølge Bennett.

- Ja, 100 procent. Han kommer ikke til at slå dig ihjel.

Naftali Bennett (venstre), der står sammen med den russiske præsident Vladimir Putin i oktober 2021. Foto: Evgeny Biyatov/Sputnik/Kremlin Pool Photo AP/Ritzau Scanpix

Truer andre

Kommentaren fra Bennett kommer i kølvandet på, at den tidligere britiske premierminister Boris Johnson i sidste uge påstod til BBC, at Putin havde truet ham med et missilangreb, der 'kun ville tage et minut'. Kreml var efterfølgende ude at sige, at Johnson løj.

Også den tyske kansler, Olaf Scholz, har sagt til avisen Bild am Sonntag søndag, at Putin 'ikke har fremsat trusler mod mig eller Tyskland' på trods af Scholz' gentagne og direkte kritik af invasionen til den russiske leder.