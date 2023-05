Hemmelige dokumenter: Putin forbereder befolkning på nederlag

En række hemmelige dokumenter afslører, at nederlag i krigen mod Ukraine er et anerkendt scenarie for Rusland

Det skulle blot være en kort operation, men cirka 14 måneder efter er Rusland stadig i krig med Ukraine.

Og sidstnævnte forbereder lige nu en heftig forårsoffensiv, som kan starte når som helst.

I en række nye retningslinjer, som de russiske propaganda-medier har fået udleveret af Vladimir Putin, fremgår det, at et russisk nederlag er et scanarie, som Putin forbereder sig på.

Det skriver det uafhængige russiske medie Meduza, som er i besiddelse af de hemmelige dokumenter.

Der er ingen tvivl om, at Ukraine vil rykke frem og befri besatte områder, forsikrer landets præsident, Volodymyr Zelenskyj. - Der vil ikke være nogen tøven, vi gør det, siger han og forklarer, hvorfor man ikke vil vente længere.

Lettere at sluge

I retningslinjerne fremgår det, at journalisterne 'ikke skal underdrive forventningerne til den NATO-støttede modoffensiv, som Ukraine har annonceret'.

I stedet skal propaganda-medierne understrege, at Vesten støtter Ukraine med våben og på anden vis.

Årsagen til disse retningslinjer er ifølge det uafhængige medie, at det skal være lettere at forklare et nederlag over for befolkningen.

Modsat vil en russisk sejr virke som en endnu større triumf.

Russiske soldater øver sig på militær-paraden 9. maj, der markerer sejren over Nazityskland i 1945. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Ritzau Scanpix

I de hemmelige dokumenter opfordrer Rusland også medierne til ikke at fokusere på de mange penge, som bliver brugt til at genetablere infrastruktur i besatte og annekterede områder i Ukraine.

I stedet skal medierne fortælle, hvordan 'problemer bliver løst' i Rusland ved for eksempel at fokusere på forbedringer i skoler, børnehaver og på hospitaler.

Ifølge Kreml vil det føre det til en 'billigelse' fra befolkningen.

Aflyser parader

I retningslinjerne bliver det også beskrevet, at propaganda-medierne skal afholde sig fra at dække øvelserne op til Ruslands militær-parade 9. maj, der hvert år bliver afholdt for at markere sejren over Nazityskland i 1945.

Flere russiske regioner har allerede droppet at markere dagen af 'sikkerhedsmæssige årsager'.