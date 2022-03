Hendes mand fanget i Ukraine - Jeg håber stadig, at vi ses til foråret

Alle mænd i den kampdygtige alder er tvunget til at blive i Ukraine og kæmpe for landet. En af dem er Iryna Snihurs mand

For et år siden tog Iryna Snihur til Danmark for at studere landbrug.

Hvad der skulle have været en ubekymret tid som studerende i Danmark, blev til et mareridt fanget i hver sit land med den mand, hun elsker.

Skal blive og kæmpe

27-årige Iryna Snihur kigger sin telefon konstant - både om natten, hvor hun burde sove, men også de tidligere morgentimer, hvor hun klokken 04.30 står i stalden for at ordne køerne på ejendommen, hvor hun arbejder.

Hendes øjne er trætte og hendes mund dirrer, når hun snakker.

På sin t-shirt har Iryna Snihur det nationale ukrainske symbol. Selvom hun studerer her i Danmark, er hendes hjerte i Ukraine. Foto: Ernst van Norde

Det seneste år har Iryna Snihur studeret landbrug i Danmark. Netop nu er hun i praktik på større ejendom med mælkekøer.

Hendes 32-årige mand er fanget i Ukraine - tvunget til at blive og kæmpe for hjemlandet.

Parret havde planer om at ses til foråret, men nu er alle planer uvisse.

- Han er tvunget til at blive og kæmpe, ligesom alle andre ukrainske mænd er. Han er bange, det kan jeg høre på ham, siger Iryna Snihur.

Udover hendes mand, har Iryna Snihur hele hendes familie i Ukraine, som både er forældre, en søster og svigerfamilie.

- De befinder sig nær Kropyvnytskyi, som ligger i det centrale Ukraine. Det er farligt at bevæge sig igennem Ukraine nu, og der er kilometer lange køer for at komme ud. Så lige nu bliver min familie, hvor de er, siger Iryna Snihur.

Tør ikke tage tilbage

Det er ikke mere end et år siden, Iryna Snihur havde sin dagligdag i Ukraine sammen med hendes mand og resten af familien.

- Jeg havde aldrig nogensinde forestillet, at det vil komme hertil - heller ikke, da jeg boede hjemme i Ukraine. Det er et kæmpe chok for mig og for hele min familie.

Iryna Snihur var en af de fire ukrainere, som Ekstra Bladet mødte i den sydjyske by Vejen. Alle har de familier som stadig er i Ukraine. Foto: Ernst van Norde

- Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal gøre for at hjælpe - andet end at råbe højt. Ukraine har ikke lyst til at blive en del af Rusland. Vi skal være selvstændige og gå vores egen vej. Putin er for Ukraine, hvad Hitler var for Tyskland, siger Iryna Snihur.

Og hvornår den 27-årige landbrugsstuderende ser sin mand igen, er uvidst.

-Lige nu tør jeg ikke tage tilbage Ukraine. Men jeg skulle have sit min mand her til foråret. Jeg håber stadig, at det kan lade sig gøre. Men lige nu sover jeg ikke om natten, fordi jeg er så bange.