Henrik tog flugten: Efterlod sin formue i Ukraine

På få minutter faldt hele 47-årige Henrik Baekgaard Laursens hverdag fra hinanden.

I de sidste ti år har han boet i Ukraine og arbejdet som driftsleder på et større landbrug lidt uden for byen Uman, der ligger lige i hjertet af det krigsramte land.

Nu er han flygtet til Rumænien sammen med sin ukrainske kæreste og steddøtre. Her samler de sig lidt hos en bekendt, inden de skal videre til Danmark.

Ingen af dem ved, hvornår eller om de overhovedet kan komme tilbage til deres hjemby og det hus, de var i gang med at bygge.

- I Ukraine betaler man håndværkere kontant, så alle vores penge er bundet i huset, fortæller Henrik Baekgaard Laursen.

Biograf bombet timer efter børnefødselsdag

Men landmanden var ikke i tvivl om, at han og familien skulle forlade Ukraine, da han torsdag morgen ved 05-tiden pludselig kunne høre lyden af susende missiler over ham. Få sekunder efter så han boligblokken over for blive rød.

- Jeg var selvfølgelig utrolig berørt, men på en eller anden måde går man bare i et praktisk mode, siger den 47-årige landmand, der straks gik ind og vækkede sin kæreste.

På de halvanden time det tog dem at pakke, kunne de høre brag og eksplosioner. Kort efter blev den biograf, hvor de havde holdt børnefødselsdag blot ti timer tidligere, angrebet.

Henrik Baekgaard Laursen var på ingen måde forberedt på, at han selv ville havne i en krigszone. På trods af at have fulgt meget med i både lokale og internationale medier, troede han på, at krigen ville foregå i Donbas-regionen flere hundrede kilometer væk og ikke centralt i landet, hvor han selv befandt sig.

Der var roligt, da Henrik krydsede grænsen, men da han var forbi to dage senere var der totalt kaos på den rumænske side. Privatfoto.

Landbrugsmaskiner bruges til vejblokader

På det hollandskejede landbrug, hvor den 47-årige til daglig var leder, har man besluttet at stille alle landbrugsmaskiner til rådighed for det ukrainske militær, så de kan bruges til at lave vejspærringer for at blokere eller forsinke russiske styrker.

Gårdens produktion af mælk, løg, gulerødder og lignende er ligeledes blevet doneret til hæren, og værelserne på gården huser nu lokale, der er flygtet ud af Uman.

Henrik Baekgaard Laursen hjalp den hollandske ejers familie med at flygte, mens ejeren selv blev tilbage.

- Jeg har det så dårligt med at lade ham stå med det, siger danskeren og tilføjer, at de dagligt er i kontakt.

Flygtede ad hullede veje

For at undgå de større byer, valgte familien at køre ad små, hullede veje. Flugten ud af landet tog dem derfor 12 timer i stedet for syv, som det normalt tager at køre til den rumænske grænse.

Familiens bil står stadig i Ukraine. Henrik Baekgaard Laursen og hans familie var nødt til at gå over på den anden side.

- Det var så befriende. Så vidste vi, at vi var i sikkerhed, fortæller danskeren.

På den rumænske side var der læger, ambulancer, mad og simkort klar, så de flygtede kunne ringe til deres kære og fortælle, at de nu var nået over den rumænske grænse.

- Nu tager vi til Danmark og så må vi se, hvad tiden bringer. Det er noget uklart, siger Henrik Baekgaard Laursen.