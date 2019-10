- Hent danske børn hjem

Den danske regering skal gøre, hvad den kan for at få bragt børn med dansk tilknytning hjem fra Syrien.

Meldingen kommer til TV2 fra Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

- Vi opfordrer den danske regering til så hurtigt som overhovedet muligt at få de danske børn hjem til Danmark. Det er den eneste måde, vi kan sørge for at få de danske børn i sikkerhed, siger generalsekretær til TV2.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Johanne Schmidt-Nielsen. Arkivfoto: Jens Dige

Forsker: Tyrkisk offensiv hjælper IS voldsomt

Voldsomme kampe

Schmidt-Nielsen udmeldings kommer i kølvandet på de voldsomme kampe, der har været i det nordøstlige Syrien, hvor Tyrkiet er rykket en med stor militær magt for at overtage kurdiskstyrede områder.

Det har resulteret i, at IS-soldater og deres familier har fået mulighed for at flygte fra fangelejre i området.

- Det er livsfarligt for børnene at være i de her lejre, og situationen er nu endnu mere alvorlig, siger Johanne Schimdt-Nielsen videre til TV2.

Se også: Indkalder til krisemøde

Hun udpensler, at trods forældrene har været eller er tilknyttet IS, så har børnene ingen andel det, og de har krav på den sikkerhed, som Danmark kan tilbyde.

Ifølge en aktindsigt fra Politiken har omkring 30 danske børn i alderen 0 til 14 år været tilbageholdt i Syrien

Kurderne mener selv, at omkring 800 IS-medlemmer af flygtet fra fængslerne, mens Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder mener, at der er tale om omkring 100 kvinder og børn.

Bombeangreb i Syrien: IS-familier flygter

Fanget i krigszone: USA evakuerer 1000 soldater

Se også: Reagerer på miltærsalut: - Mulig provokation