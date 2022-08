Henter mordere i fængslerne

Russiske indsatte har fået en ny mulighed for at afsone deres fængselsstraf.

Aftalen indebærer færre tremmer og flere patroner. De får nemlig muligheden for at bytte deres fængselscelle ud med den russiske frontlinje i Ukraine.

Det skriver CNN.

Den blodige krig i Ukraine har tilsyneladende også haft store omkostninger for det russiske militær, der med deres seneste rekrutterings-påfund er søgt mod desperate personer i fængselscellerne.

Gennem flere måneder har CNN talt med fanger, der er blevet indrullet i krigen gennem lovning på frihed og penge til gengæld for militærtjeneste ved fronten.

'Amnesti eller en benådning efter seks måneder er tilbuddet. En person taler om 100.000 rubler om måneden, en anden taler om 200.000. Alt er forskelligt.', fortæller en af fangerne, som CNN har været i dialog med.

Ifølge fangen rekrutterer Rusland mordere, men ikke voldtægtsdømte, pædofile, ekstremister eller terrorister.

Han fortæller, at han modtog tilbuddet fra uidentificerede mænd, angiveligt folk fra et privat militær-firma, der ankom til fængslet i begyndelsen af juli.

- I mit tilfælde, hvis det passer, så er jeg klar, fortæller han til CNN.

- Det kan gøre en stor forskel for mig: Forblive fængslet i et årti, eller bliv løsladt om seks måneder, hvis du er heldig, rationaliserer han.

Ifølge fangen var 50 indsatte allerede blevet rekrutteret og ventede på at blive sendt afsted, mens mere end 400 fra fængslet havde ansøgt om at komme afsted.

Foto: Ritzau Scanpix

Sparsom information

CNN har også talt med flere pårørende til fanger, der er blevet sendt til fronten.

En halvsøster til en russisk fange, der tog imod tilbuddet, fortæller om de desperate omstændigheder, det obskure tilbud efterladte hos familien.

Ifølge hende havde fangens mor været meget glad for ideen om, at sønnen kunne afsone sin fængselsstraf ved fronten i krigen, mens hun modtog den løn, som han var berettiget.

Men efter sønnen ikke længere svarede på beskeder, var det bekymringen, der fyldte alt.

Familier, der takker ja til tilbuddet, bliver ifølge halvsøsteren afskåret fra at have kontakt med deres udsendte.

- Jeg er i kontakt med mange pårørende, og de har alle det samme scenarie - ingen kontakt, fortæller hun til CNN.

Aktivister mener, at hundredvis af indsatte, alt fra mordere til narko-dømte, er blevet kontaktet i russiske fængsler, skriver CNN.

Ifølge en af de fanger, som CNN har talt med, er det ikke nødvendigt at have militærerfaring for at blive rekrutteret i fængslerne.