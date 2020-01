Her bliver brandfolk fanget i ild-inferno

Brandmændene måtte gemme sig under tæpper, da deres bil blev omringet af flammer

Fire australske brandmænd var heldige at slippe med livet i behold, da de tirsdag blev omringet af flammer under en udrykning til en skovbrand i byen Nowra, cirka 75 kilometer syd for Sydney. Det skriver australske Daily Telegraph.

De fire brandmænd havde blot kørt 300 meter ned af vej, da de blev overrasket af en ildstorm og måtte søge ly under brandtæpper.

Ifølge føreren af brandbilen, Grant Fitzgerald, var de heldige at slippe uskadt fra situationen, som blev filmet indefra brandbilen og siden er blevet delt utallige gange på sociale medier. Se videoen over artiklen.

- Det skete alt sammen meget hurtigt, og vi var bare heldige at slippe derfra. Det er utroligt at vi klarede det, udtaler Grant Fitzgerald.

Yderligere tre personer er bekræftet omkommet efter de voldsomme brande i det sydøstlige Australien nytårsaften.

Det oplyser brandmyndighederne i den australske delstat New South Wales på et pressemøde ifølge The Guardian.

To af de dræbte er blevet fundet omkomne i hver deres bil, mens den tredje er blevet fundet død et hus.

Derudover er en fjerde person, beboeren af et udbrændt hus nær Lake Conjola, meldt savnet. Det skriver The Sydney Morning Herald.

50.000 hjem uden strøm

De tre nye dødsfald kommer, efter at fire personer blev bekræftet dræbt af brandene dagen før.

Dermed vurderes det, at i alt 15 personer er omkommet i forbindelse med den igangværende brandsæson i Australien.

I New South Wales befinder de værste brande 1. januar sig på den sydlige kyststrækning South Coast.

- Jeg kan bekræfte, at 176 hjem er blevet ødelagt i området på nuværende tidspunkt, siger vicebrandkommissær i New South Wales, Rob Rogers.

- Vi kan ikke løse denne her situation med et trylleslag.

Mens brandene hærger, er 50.000 hjem uden strøm på South Coast, oplyser myndighederne.

- Skaderne på el-netværket fra de seneste brande er omfattende og udbredte, og mindst 40 el-master er blevet ødelagt det seneste døgn, oplyser elselskabet Endeavours lokale afdeling på South Coast.

Den manglende strøm påvirker internettet og telefonnettet i området. Derfor er det svært for myndighederne at vurdere, hvor mange der er savnet.

Det oplyser brandkommissær i New South Wales, Shane Fitzsimmons, ifølge The Guardian.

Derfor skal australierne forberede sig på, at dødstallet sandsynligvis vil stige yderligere, siger han.

Kombinationen af en omfattede tørke, høje temperaturer og stærke vinde har fået brande i delstaterne New South Wales og Victoria til at eskalere voldsomt over nytår.

Tusindvis af mennesker har brugt nytårsaften omringet af brande på strande på flere strækninger af delstaternes kyster.

Australien har været ramt af hidtil uset voldsomme brande siden november.