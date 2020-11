Her bliver treårig pige reddet efter 65 timer i ruiner

To piger på tre og 14 år er tidligt mandag morgen fundet i live under murbrokkerne efter et jordskælv i Tyrkiet. En søster på otte år er fundet dræbt

Indbyggerne i storbyen Izmir har holdt vejret, siden den tyrkiske vestkyst fredag blev ramt af et kraftigt jordskælv.

Skælvet fik bygninger til at kollapse, og mindst 39 mennesker har mistet livet.

Men midt i mørket er der også lys.

Mandag er en blot treårig pige fundet i live efter at have ligget i ruinerne i 65 timer.

Bedstemor brød sammen

Elif Perincek var fanget under murbrokkerne med sin mor og tre søskende, da det lykkedes redningsarbejderne at nå frem til familien. Så snart den lille pige var ude, og det stod klart, at hun var i live, brød redningsarbejdere og fremmødte ud i klapsalver.

En af de fremmødte var Elif Perinceks bedstemor, der brød grædende sammen.

- Jeg er meget glad. Gud velsigne jer. Jeg er blevet genforenet med Elif, hendes mor og søskende. Mine bønner er blevet hørt, sagde bedstemoren til CNN Türk.

850 kvæstet

Også den 14 år gamle Idil Sirin blev natten til mandag reddet efter at have ligget begravet i 58 timer. Hendes otte år gamle søster Ipek blev fundet omkommet tæt ved hende.

Artiklen fortsætter under billedet...

103 var lørdag aften reddet ud fra murbrokkerne i live. Det fortalte Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, lørdag aften, da han besøgte millionbyen Izmir.

Med redningen af Elif Perinceks familie og den 14-årige pige er tallet mandag steget til 108.

Savnet i 26 timer

En 62-årig mand, der blev reddet lørdag, lå fastklemt under en boligblok, der kollapsede delvist under fredagens jordskælv. Den 62-årige var ved at handle i en butik, der ligger i bygningens stueetage, da jordskælvet indtraf.

Da han blev reddet, havde han været savnet i 26 timer. Det meddeler den statslige tyrkiske tv-station TRT.

Artiklen fortsætter under billedet...

USGS målte skælvet til en beregnet størrelse på 7. Foto: Ritzau Scanpix

To etager af den pågældende bygning kollapsede under skælvet. Også en otte etager høj bygning styrtede sammen i Izmir.

Det amerikanske jordskælvscenter USGS målte skælvet til en beregnet størrelse på 7. Der har siden været meldinger om en række efterskælv.

I alt er 200 mennesker fortsat indlagt på hospitalet, mens 650 er blevet udskrevet igen.