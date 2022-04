Her er Paludans nye koranplan

Den stærkt islamkritiske partileder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, har søgt om tilladelse til at gå foran de svenske socialdemokraters 1. maj-optog i Stockholm.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Beskeden deler Paludan også selv i en video på Facebook. Her fortæller Paludan, der er stifter af og formand for partiet Stram Kurs, at han har tænkt sig at have en brændende Koran med sig.

- 1. maj er jeg i Stockholm og Uppsala, og i Stockholm kommer jeg til at gå 150 meter foran Socialdemokraternas 1. maj-parade med en brændende Koran i en grilltang. Det bliver rigtig godt, siger han med et smil i videoen.

Planen er, at han vil gå fra Humlegården til Norra Bantorget.

Og angiveligt lægger han også vejen forbi Uppsala, der ligger cirka 65 kilometer nord for den svenske hovedstad, Stockholm.

I ansøgningerne, som han har indgivet til politiet for at få lov til at afholde demonstrationerne, står der ifølge TT, at han begge steder vil medbringe megafon, lightere og bøger.

Paludan har tidligere søgt om også at bære en brændende Koran i Borås, men det er blevet afvist af politiet med henvisning til påskens optøjer, skriver TT.

Der udbrød store uroligheder i flere svenske byer mellem moddemonstranter og politi som følge af det, Paludan selv omtaler som valgmøder.

Her taler han og afbrænder Koranen, ligesom han har gjort mange gange før i Danmark.

Mandag i sidste uge var det opgjort, at 26 politibetjente og 14 civile personer er kommet til skade i urolighederne, som medlemmer af kriminelle bander ifølge den svenske rigspolitichef deltog i.

To gange har Rasmus Paludan fået afvist sine anmodninger om at demonstrere i Borås. Det har han klaget over, så en retsinstans skal tage stilling til emnet.

Rasmus Paludan forsøgte i 2019 at blive valgt til Folketinget i Danmark for partiet Stram Kurs. Han fik dog ikke tilstrækkeligt med stemmer til at nå over spærregrænsen på to procent.

Det følgende år fik Paludan også svensk statsborgerskab, hvilket han kunne få, da hans far er svensker. I sidste uge ansøgte han om at blive opstillet til Riksdagen i Sverige, og godkendelsen af den betragtes af myndighederne som en formalitet.

Der er valg til Riksdagen i Sverige 11. september.