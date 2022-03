Her er Putins umulige krav

Vladimir Putin står klar med en masse krav til en fredsaftale med Ukraine. Og nogle af dem er nærmest umulige at imødekomme

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har remset en lang række krav op, hvis der skal sættes punktum i krigen mod Ukraine.

Og det er ikke alle krav, der ligger lige til højrebenet.

Putins krav er blevet fremlagt i en længere telefonsamtale med den tyrkiske præsident, Recep Tayyib Erdogan, torsdag eftermiddag.

Erdogan har været mellemled mellem Rusland og Ukraine under den russiske invasion.

Toprådgiver for den tyrkiske præsident Ibrahim Kalin lyttede med på telefonsamtalen mellem præsidenterne, og han blev kort efter interviewet af BBC's udlandsredaktør John Simpson.

Ibrahim Kalin fortæller til mediet, at Putin har stribevis af krav til Ukraine, hvis krigen skal afsluttes.

Blandt andet må Ukraine ikke blive medlem af Nato, Ukraine må ikke forbyde det russiske sprog i landet, og ligeledes skal Ukraine acceptere, at Krim-halvøen er russisk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Putin har en lang række krav, der kan være vanskelige at imødekomme, siger Ibrahim Kalin. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Nærmest umulige

Ifølge Ibrahim Kalin vil nogle krav være nærmest umulige at blive enige om.

- At Ukraine officielt accepterer, at Krim-halvøen er russisk. I skrivende stund anerkender hverken Ukraine eller Vesten øen som en del af Rusland.

- At præsident Volodimir Zelenskij og Ukraine anerkender Donetsk og Luhansk som selvstændige stater. Rusland har allerede anerkendt deres selvstændighed.

- At Ukraine bliver 'afnazificeret'. I skrivende stund vides det ikke, hvad Putin mener med denne formulering.

Det kan lade sig gøre

Den tyrkiske toprådgiver fortæller til BBC, at andre af Putins krav muligvis vil være lettere at imødekomme. Her er der tale om:

- At det russiske sprog får en slags beskyttelse i Ukraine.

- At Ukraine bliver demilitariseret og fjerner det meste af sit militær til fordel for internationale sikkerhedsgarantier.

- At Ukraine forsat forholder sig neutralt og aldrig bliver medlem af Nato.

Ifølge Ibrahim Kalin er det Putins hovedkrav.

