Her flyver taget af: Ekstrem storm dræber to

En enorm cyklon ved navn Fani er fredag morgen lokal tid nået til fastlandet ved staten Odisha på Indiens østkyst, hvor myndighederne har valgt af evakuere 1,2 millioner mennesker. Der er blevet flyttet til omkring 4000 forskellige tilflugtssteder.

To personer er fredag omkommet i kølvandet på cyklonens ankomst. Det oplyser en nødhjælpschef i Odisha.

- En gammel mand døde på grund af et hjerteanfald. En anden person gik ud i stormen på trods af vores advarsler, og et træ faldt ned over ham, siger nødhjælpschef Bishnupada Sethi til nyhedsbureauet AFP.

Cyklon, tyfon eller orkan? Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er der tale om en orkan, når der er vindstød på over 117 kilometer i timen. Der er aldrig blevet målt så kraftige vindstød i Danmark som dem i Indien. Betegnelserne orkan, cyklon og tyfon bruges alle om kraftfulde tropiske storme. Betegnelserne varierer dog, alt afhængigt af hvor stormene opstår. I den sydlige del af Stillehavet og i Det Indiske Ocean (eksempelvis Indien) er der tale om cykloner. Orkaner forekommer i Atlanterhavet og i den nordøstlige del af Stillehavet (eksempelvis USA), mens tyfoner opstår i den nordvestlige del af Stillehavet (eksempelvis Japan).

Infrastruktur nede

Lokale lufthavne, togstationer og veje er fredag lukket i Odisha. Ligesom gadebelysningen flere steder er forsvundet.

- Lige pludselig blev det bare mørkt, og vi kunne knap nok se fem meter foran os. Madvogne og butiksskilte fløj rundt i luften. Vinden er øredøvende, siger en indbygger i den hellige by Puri på den indiske østkyst til AFP. Der bor omkring 200.000 personer i Puri.

Det er en vigtig pilgrimsby for hinduer. I byen ligger blandt andet et cirka 850 år gammelt tempel. De lokale frygter, at det vil blive ødelagt af cyklonen.

Den usædvanligt store cyklon er en kategori 5-storm med vindstød på op til 205 kilometer i timen. Indiens Meteorologiske Institut kalder cyklonen 'ekstremt kraftig'.

Cyklonen ramte med skybrud og vilde vinde Odishas tømte strande omkring klokken otte fredag morgen lokal tid.

Fani er den mest voldsomme orkan, der rammer det indiske subkontinent siden 1999. Dengang kostede en cyklon omkring 10.000 personer livet.

