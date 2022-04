Her gemmer den sig

106 meters oliefinansieret luksus er blevet spottet på Fiji-øerne.

En superyacht, som tilhører en russisk milliardær, der er sanktioneret af USA, Storbritannien og Europa, er kommet i havn i Lautoka - den anden største by i ø-nationen Fiji.

Det skriver avisen Fiji Times.

Ifølge avisen er yachten, som hedder Amadea, ejet af Suleiman Kerimov, en russisk oligark, som i øjeblikket er sanktioneret af Vesten som følge af krigen i Ukraine.

Mediet fortæller, at yachten ankom til Fiji klokken 18 lokal tid. Den forlod Manzanillo Port i Mexico 24. marts.

Frygter fra sanktionerne

De russisk-ejede yachter har haft et stort fokus, siden krigen begyndte, og det har fået flere af oligarkerne til at frygte for deres milliondyre kæmpebåde.

Det har fået flere af dem til at sætte kurs mod havne i stater, der ikke har udleveringsaftaler med USA.

Ifølge Fijis havnekrav skal enhver yacht, der ankommer til Fiji, indhente godkendelse fra Fijis Sundhedsministerium, handels - og transportministerium samt immigrationsafdelingen.

Det er uvist, hvad der kommer til at ske med yachten.

