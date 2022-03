Her har russerne problemer i Ukraine

Få overblikket over russernes fremfærd i de største byer her.

Rusland påbegyndte den 24. februar en invasion af Ukraine. Sidenhen har der været mange meldinger om den russiske fremrykning, og det kan være svært at holde overblikket over situationen i det østeuropæiske land.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har onsdag udgivet sin daglige rapport om krigen, hvor de gør status på situationen ved flere af de større ukrainske byer. Ekstra Bladet har bedt Anders Puck Nielsen, militær forsker ved Forsvarsakademiet, om at give sin vurdering af den nuværende situation, og hvorvidt han deler indtrykket fra den amerikanske tænketank.

Kiev

I Ukraines hovedstad holder de lokale og det ukrainske forsvar indtil videre stand. Mandag og tirsdag angreb russiske styrker to områder nordvest for Kiev, men det er usandsynligt, at russerne i den nærmest fremtid har styrke nok til at omringe byen helt.

Det skyldes ifølge Anders Puck Nielsen en blanding mellem mangel på tropper og forsyninger.

- De er nødt til at afsætte enormt mange styrker til at stå rundt om de belejrede byer, som ligger længere ude ved grænserne. Så fordi de ukrainske byer holder så godt stand, så er russerne nødt til at afsætte mange styrker til det. Derudover skal de have lange forsyningskæder for at komme ned omkring Kiev. De har svært ved at få bragt forsyninger frem til de forreste enheder, og det er et rigtig sårbart punkt for dem. Stille og roligt løber de tør for brændstof, ammunition og mad, siger Anders Puck Nielsen.

Ukraine kæmper for at holde stand i Kyiv. Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS/Ritzau Scanpix

Kharkiv

Ved Kharkiv, der ligger tæt ved grænsen til Rusland, har de russiske styrker også udfordringer. Igen er det forsyningskæderne, den er gal med, og ukrainsk succes med kontraangreb indikerer, at Rusland får svært ved at tage Kharkiv og rykke videre mod Dnipro og Zaporizhia foreløbigt.

Anders Puck Nielsen understreger, at det særligt er brændstof og ammunition, der er vigtigt for de russiske styrker.

- Mad kan man jo hen ad vejen stjæle, bemærker han.

Mariupol

Noget tyder til gengæld på, at Mariupol kunne være russernes næste vigtige mål. De har med succes omringet byen, der ligger i det sydøstlige Ukraine tæt ved Ruslands grænse, og de får formentlig succes med at indtage Mariupol eller få byen til at overgive sig inden for de kommende uger.

For hver dag Mariupol holder stand, er det dog en succes for Ukraine. Ifølge Anders Puck Nielsen er det tydeligt strategien at holde stand og sørge for, at de russiske styrker ikke kan rykke videre til andre mål, samtidigt med at de bliver mere nedslidt, før de rykker videre.

Odessa

I den sydvestlige havneby Odessa har satellitbilleder vist 14 russiske fartøjer på vandet ud for kysten. Blandt fartøjerne er der både landgangsfartøjer og krigsskibe, der kan ligge på vandet og skyde ind i byen. Det store spørgsmål er dog ifølge Anders Puck Nielsen, om russerne har tænkt sig at sætte russiske soldater i land.

Der er dog ikke observeret nogen forberedelse på landgang, og det er ifølge ISW usandsynligt, at landgang vil ske inden for den kommende uge. Dette synspunkt bakkes op af Anders Puck Nielsen, der er af den overbevisning, at modstanden er for stor i den del af landet. Desuden bemærker han, at udfordringen med forsyningskæderne går igen her.

- Jeg tror ikke rigtig på den landsætning, før russerne har erobret hele kystlinjen ned til Odessa, så de kan understøtte landsætningen. Ellers er det bare nogle styrker, de sætter i land, som så formentligt vil blive nedkæmpet igen, siger han.

Lviv:

Det er en fordel for Lviv, der ligger tæt på den polske grænse, at byen ligger så langt fra Rusland. Ifølge Anders Puck Nielsen har russerne lavet nogle angreb, men det er begrænset, hvor mange missiler, Rusland har, der er langtrækkende nok.

- Det er ikke fuldstændigt utænkeligt, at russerne kunne finde på at lave et angreb ned gennem det vestlige Ukraine fra Belarus, men jeg tvivler på det. Lige nu ser Lviv rimelig sikker ud, siger Anders Puck Nielsen.