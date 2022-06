Ekstra Bladet

Det er 101 dage siden, Rusland invaderede Ukraine, og medier verden over viste det samme ord på forsiderne: Krig.

101 dage med en dyb konflikt, der ikke kun udfolder sig mellem Ukraine og Rusland, men som i høj grad også er blevet en nervekrig mellem Putin og Vesten: Hvor ingen har kunnet forudse, hvor langt den russiske præsident vil gå for at spille med musklerne over for sine europæiske fjender.