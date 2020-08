Historisk orkan rammer USA: Katastrofalt

I disse timer rammer orkanen Laura de amerikanske delstater Louisiana og Texas. En orkan, amerikanske eksperter kalder 'unsurvivable' - en, der ikke kan overleves.

Det rapporterer CNN og flere andre amerikanske medier.

Orkanen er i øjeblikket en såkaldt kategori 4-orkan, men er på grænsen til at blive kategoriseret som en 5'er - den absolut værste.

Se også: Laura er vokset til en ekstremt farlig kategori 4-orkan

I er alene

Laura forventes at gå i land med en vindhastighed på 150 miles - 240 kilometer - i timen.

Det amerikanske orkancenter, National Hurricane Center, kalder i flere tweets Laura for 'ekstremt farlig' og 'ødelæggende'.

Derfor har myndighederne opfordret folk i området til at lade sig evakuere. En opfordring alle dog ikke har fulgt, konstaterer borgmester i Port Arthur, Texas, Thurman Bartie:

'Der er fortsat nogen, der er blevet tilbage, og de ved, at de er på egen hånd,' siger han.

Tusindvis evakueret fra 'ekstremt farlig' orkan

Værre end Katrina

Orkanen Katrina ramte USA i 2005 og kostede 1800 mennesker livet.

Meteorolog ved CNN Tom Sater vurderer, at Laura allerede er stærkere end Katrina, og det amerikanske National Hurricane Center kalder i et tweet orkanen for 'uoverlevelig'.

Udover den kraftige vind og store mængder nedbør, frygter myndighederne store oversvømmelser, når havet bliver presset indover kysten.