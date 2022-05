Israel fordømmer Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, for nogle udtalelser om Hitler, som han er kommet med i forbindelse med krigen i Ukraine.

Israelerne har hidtil været tilbageholdende med fordømmelser af Ruslands fremfærd i Ukraine, men Israels udenrigsminister, Yair Lapid, går mandag skarpt i rette med sin russiske modpart.

Det sker, efter at Lavrov har påstået, at Adolf Hitler måske var af jødisk herkomst.

I Jerusalem har udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør for at få redegjort for Lavrovs udtalelse.

Rusland har i forbindelse med deres invasion af Ukraine ofte talt om en 'af-nazificering' af Ukraine.

I et interview, som italienske Mediaset offentliggjorde søndag, udtaler Lavrov, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skal have sagt, at 'eftersom han selv er jødisk, hvilken form for nazisme kan han så stå for'.

Derefter tilføjer Lavrov:

- Måske tager jeg fejl, men Hitler havde også jødisk blod i årerne.

I Israel tager udenrigsminister Lapid stærkt afstand fra Lavrov.

- Udenrigsminister Lavrovs bemærkninger er både utilgivelige og uhyrlige erklæringer, ligesom det er en skrækkelig historisk fejl, siger Lapid og tilføjer:

- Jøder dræbte ikke sig selv under holocaust. Det er den laveste form for racisme mod jøder at beskylde jøder selv for antisemitisme.

Israels premierminister, Naftali Bennett, siger, at 'anvendelse af holocaust til politiske formål' må stoppes.

Bennett siger, at påstande om, at Hitler havde jødiske rødder, er 'en løgn'.

I en tale sidst i marts til det israelske parlament opfordrede Ukraines præsident Israel til at træffe et valg ved at støtte Ukraine mod Rusland. Han anmodede også landet om at støtte Kiev med våben.