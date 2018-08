Hjælp til danskere i jordskælvs-område: Ekstra fly bliver sat ind

Udenrigsministeriet skriver på sin hjemmeside, at danskere kan få hjælp i lufthavnen på Lombok

Ved du noget, eller har du tip? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

Søndag ramte et kraftigt jordskælv ferieparadiset Lombok.

Jordskælvet har kostet mindst 98 mennesker livet på øen, der ligger tæt på Bali i Indonesien.

Jordskælvsramt ø i Indonesien rammes af nyt stort skælv

Området er et yndet dansk turist-mål, og der befinder sig mange danskere i området netop nu. Men der er ingen danskere, der er omkommet.

De lokale myndigheder er begyndt at evakuere folk fra øen, hvilket nu har fået Udenrigsministeriets Borgerservice i Danmark til at hjælpe de strandede danskere i området.

Se også: Jordskælv på ferieø: TV2-kendis evakueret

På Udenrigsministeriets Borgerservice' hjemmeside bliver det oplyst, at EU har oprettet en helpdesk i lufthavnen, hvor man kan henvende sig og få hjælp.

Her kan man få et midlertidigt nødpas til at rejse hjem på. Selvom der er blevet indsat ekstra fly af de indonesiske myndigheder, skal man forvente forsinkelser på afgangene.

Skælvet blev målt til en styrke på 6,4 af Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Jordskælvet indtraf kort før klokken syv søndag morgen lokal tid (klokken 01 dansk tid), da de fleste lå og sov.