Hjælpeorganisation: 12 millioner syrere har ikke nok at spise

12 millioner syrere, over halvdelen af landets befolkning, har ikke mad nok at spise.

Det er en 'alarmerende rekord', siger den tyske hjælpeorganisation Welthungerhilfe.

Efter ti år med krig er den humanitære situation yderst alvorlig og er forværret i løbet af det seneste år, siger ngo'en.

Særligt de internt fordrevne i landet er hårdt ramt.

- Situationen i lejrene er forfærdelig, siger organisationens koordinator for Syrien, Konstantin Witschel, efter et besøg i en lejr i byen Asas i den nordlige del af landet.

Vil få brug for nødhjælp

FN vurderer, at 13 millioner mennesker i Syrien i løbet af i år vil få brug for nødhjælp fra de internationale organisationer, der arbejder i landet. Det svarer til 70 procent af befolkningen.

Fødevarepriserne er tredoblet, og mange har kun råd til halvdelen af, hvad der betragtes som et minimum for at kunne overleve.

De fordrevne mangler stort set alt, siger Welthungerhilfe. Situationen er forværret af det kolde vintervejr, der har ramt regionen.

- I løbet af vores besøg mødte vi 30 børn, der kun havde sweatere og sandaler i seks-syv grader celsius, siger Witschel.

Der er rundt regnet 2,7 millioner syrere i den nordvestlige del af landet, der er fordrevet fra deres hjem. Over halvdelen af dem bor i lejre.

Der sidder lige nu danske børn i flygtningelejre i Syrien. Her fortæller journalist Nagieb Khaja om forholdene for børnene i lejrene.

Corona og oversvømmelser

Situationen for de internt fordrevne er forværret af coronakrisen og smitteudbrud i de lejre, hvor de opholder sig.

Oven i det har der i den seneste tid været oversvømmelser i lejrene.

Mindst én person er død og tre kvæstet som følge af oversvømmelserne, der har ramt omkring 25.000 telte, skriver FN's flygtningeorganisation, UNHCR, i en opdatering om situationen.

Krigen i Syrien begyndte med fredelige demonstrationer i marts 2011. Men det udviklede sig snart til en væbnet konflikt, der trak et stort antal udenlandske krigere til landet.

Mindst 400.000 mennesker menes at have mistet livet i krigen, og over halvdelen af landets befolkning er sendt på flugt fra deres hjem.