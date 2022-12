Hjerteskærende opkald til mor: - Slagtet!

'Ingen giver os mad mere, mor. Vores forsyninger er lort, for at være ærlig. Vi tager vand fra vandpytter, og så sir vi det og drikker det.'

Sådan lyder det fra en russisk soldat i den ukrainske by Lyman. Ifølge The Guardian valgte soldaten ved navn Andrey at trodse alle ordrer og ringe til sin mor 8. november 15.10.

Og han er en af de mange soldater, der gør det forbudte. Ringer hjem.

Der er nemlig stor fare for, at det opkald bliver opsnappet af fjenden, der dermed kan bruge informationen i deres efterretninger. En række af disse opkald er The Guardian kommet i besiddelse af, og de afslører vidneberetninger fra slukørede russiske soldater.

Den ukrainske by Lyman er en af de mange byer i Donetsk-regionen, der er jævnet med jorden i forbindelse med krigen i Ukraine. Foto: Ritzau Scanpix

En anden samtale opsnappet af ukrainsk militær og givet til The Guardian er fra 26. oktober, hvor en soldat taler med sin kone.

- Jeg sover i en helt våd sovepose. Hoster og det er generelt fucked up. Vi fik alle lov til at blive slagtet, siger han til sin kone, ligesom han oplyser, at han blev nødt til at flygte fra sin deling og overvejede at overgive sig til fjenden.

Ifølge The Guardian er disse eksempler bare få af over tusind opkald, som Ukraine har fået fingrene i. Det skal dog understreges, at disse opkald i sagens natur har stor propagandaværdi for Ukraine, der derfor har stor interesse i at få dem frem.

En smadret bygning i Lyman. Foto: Ritzau Scanpix

Det smuldrer

Ekstra Bladet og alverdens medier har flere gange beskrevet, hvordan moralen blandt de russiske soldater er på frysepunktet.

Hvis man skal tro den britiske efterretningstjeneste, så smuldrer det for Vladimir Putin. Ikke kun med tilbagegangen i krigen i Ukraine, men også på de indre linjer, hvor hans egne folk mister troen.

I den daglige briefing beskrives det, hvordan den russiske nationalist og militærmand Igor Girkin taler om en krise i den russiske strategi.

'Den velkendte nationalist og tidligere officer har påstået, at han har brugt to måneder med en bataljon ved frontlinjen i kamp for den prorussiske Folkerepublik Donetsk. Han fortæller, at hans seneste oplevelse afslører en strategisk krise i Ruslands operation i Ukraine,' skriver Ministry of Defence.

Samtidig beskrives det, hvordan den russiske hær ifølge Igor Girkin slet ikke er rustet til at føre en moderne krig. Men Putin har tilsyneladende ikke tænkt sig at give op.

Storstilet plan

I en ny rapport lavet af Institute for the Study of War beskriver de, at de har efterretninger om, at den russiske præsident har planer om en storoffensiv i løbet af vinteren 2023.

'Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba udtalte 13. december, at indikationer som den russiske mobilisering, meldinger om værnepligt og flytningen af tunge våben tyder på, at Rusland gør sig klar til en storstilet offensiv i januar og februar.

'De udtalelser er i overenstemmelse med ISW's vurdering af, at vi vil se en øget aktivitet fra begge sider i vintermånederne,' skriver de.