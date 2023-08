Højgravid om sin dræbte mand: Kunne ikke stoppe ham

- Der var ingen mulighed for at stoppe ham, forklarer Nellia Dubovska, der nu skal tage sig af datteren alene. Hun vil gøre alt for at holde mandens minde i live

(EKSTRA BLADET, UKRAINE): Papegøjen Morty larmer i sit bur, mens 30-årige Nellia Dubovska på sin telefon viser Ekstra Bladet flere støttende beskeder, som hun har fået siden begravelsen for en uge siden.

Hun er gravid i syvende måned med parrets første barn.

En datter, som nu skal vokse op uden sin far, der for nylig faldt under kampene ved fronten i Østukraine, mens han kæmpede for sit land.

Nellia Dubovska bøvler med at finde sig tilpas i sofaen i parrets lejlighed. Der er varmt i den ukrainske hovedstad, Kiev, og Nellia Dubovska tørrer sveden af panden.

Nellia Dubovska kan ikke forstå, at Bohdan Mazurenko er væk. At den familie, som de var ved at bygge sammen, nu bliver uden en far. De drømte om at bygge et stort hus med plads til parrets fremtidige børnebørn. Det er nu alt sammen revet væk.

- Han er en karismatisk person, som altid er åben med alle, som om alle er hans venner. Bohdan har venner alle steder, siger Nellia Dubovska om manden, der for nylig faldt under den ukrainske modoffensiv i Østukraine under et russisk bombardement.

Nellia Dubovska taler stadig om Bohdan i nutid, mens hun kæmper for at holde tårerne tilbage. Hun forklarer, at han meldte sig til hæren kort efter den russiske invasions begyndelse uden at fortælle hende det, da hun ellers ville have gjort alt for at stoppe ham.

- Han ville kæmpe for sit land. Han kunne ikke bare se til, siger Nellia Dubovska, der tilføjer, at selv ikke nyheden om graviditeten fik ham til at vende hjem.

Nellia Dubovska taler stadig om Bohdan Mazurenko i nutid. Hun har svært ved at få det ind i hovedet, at han er væk. Hun er gravid i syvende måned.

Et kort men meningsfyldt liv

Til venstre for Nellia Dubovska har fjernsynet måttet vige pladsen til billeder, hædersbevisninger og andre minder om Bohdan Mazurenko, der blot blev 30 år.

Bohdans militære hundetegn hænger ved siden af en kop med parrets yndlingsserie 'Cowboy Bebop', hvor hovedpersonen ender hver episode med frasen: 'Vi ses, Space Cowboy.'

Bohdan smiler på alle billederne.

Det er som et symbol på hans væsen, siger Nellia Dubovska.

Altid smilende selv i de svære situationer ved fronten, hvor selv det mest positive væsen normalt må give fortabt.

Fjernsynet er fjernet og har lavet plads til minder om Bohdan Mazurenko.

Ekstra Bladet var med til Bohdans begravelse i hjemlandsbyen syd for Kiev. Store dele af indbyggerne deltog for at vise ham respekt på den sidste rejse.

- Jeg kan ikke sige, at jeg ikke ville gøre mere for at stoppe ham, hvis jeg kunne gøre alt om, men jeg kan kun have respekt for den beslutning, som han tog. Jeg er stolt af ham, siger Nellia Dubovska, før hun rører sig på maven og tager en dyb indånding.

- Han levede et kort liv, men på mange måder et liv, der giver meget mere mening end mange andres. Bohdan stod ved sit land, og den person som han er, siger hun.

Den sidste besked

Det smerter mest af alt Nellia Dubovska, at Bohdan Mazurenko aldrig får sin datter at se. At datteren skal vokse op uden at kende sin far. Det hele ville have været så meget nemmere, hvis han havde prøvet at holde hende. I det mindste set hende.

Nellia Dubovska siger, at den sidste besked, hun modtog fra Bohdan, var et kort 'undskyld'. De havde lige diskuteret mulige navne på datteren, og Bohdan Mazurenko havde kommet med nogle spøjse forslag og var måske gået lidt for langt.

- Bohdan drog afsted på et tidspunkt, hvor jeg ikke kan andet end at holde ved. Ukraines fremtid er inde i mig - hans datter. Det er symbolsk, at vi skrev om hendes navn i vores sidste beskeder, forklarer Nellia Dubovska.

Bohdan Mazurenkos bedstemor har svært ved at fatte, at han er væk. Foto: Stefan Weichert

Skal lære faderen at kende

Det er nu altafgørende for Nellia Dubovska at holde sin mands minde i live. Hun er allerede begyndt at samle små videoer af Bohdan, som hun vil klippe sammen som en gave til sin datter. En måde at lære faderen at kende.

Hun har flere fra besøgende hos jordemoderen og fra lejligheden. På en af dem går Bohdan rundt og vander blomster, mens han minder Nellia Dubovska om, at hun skal huske at tage sig af dem, når han er i skyttegravene ved fronten.

Hun vil også have, at datteren forstår, hvorfor Bohdan Mazurenko satte sit liv på spil.

- Det her er ikke en kamp for frihed, der startede sidste år eller i 2014. Det er en kamp, der har varet i hundredvis af år, og Bohdan ville kæmpe for vores frihed. For vores datters frihed, siger Nellia Dubovska.