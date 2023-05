Højtstående Islamisk Jihad-leder dræbt af Israel i Gaza

Mindre end en uge efter at Israel indgik våbenhvile med palæstinensiske bevægelser i Gaza, har landet tirsdag nat angrebet mål i området og dræbt Jihad Ghannam, en højtstående befalingsmand fra gruppen Islamisk Jihad.

Det oplyser kilder fra Islamisk Jihad ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Israels forsvar meldte i første omgang på det sociale medie Twitter, at det havde iværksat et angreb i Gaza, som er et område mellem Israel og Egypten, der primært er kontrolleret af Hamas, en militant islamistisk bevægelse.

Forsvaret opfordrede desuden ifølge nyhedsbureauet AP til, at beboere i nærområderne tog ophold nær beskyttelsesrum, i tilfælde af at militante palæstinensiske grupper ville svare igen med raketangreb på Israel.

Omtrent en time senere kunne Reuters bringe nyheden om, at Jihad Ghannam var blevet dræbt. Det er hans hustru desuden også, oplyser Islamisk Jihad.

Palæstinensiske sundhedsmyndigheder oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at 'adskillige' har mistet livet i angrebet fra Israel.

Et øjenvidne fortæller til Reuters, at der kunne høres to eksplosioner i Gaza natten til tirsdag. Ifølge vidner på stedet skulle den ene være sket i en boligblok i Gaza By, mens den anden skulle være sket i et hus i Rafah, der ligger tæt på den egyptiske grænse.

Islamisk Jihad og Hamas er de største militære grupper, der kæmper for at etablere en islamistisk palæstinensisk stat.

Hamas kontrollerer det meste af Gazastriben. Det er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere.

Israel indgik natten til onsdag i sidste uge våbenhvile med militante grupper fra området. Det skete, efter at en palæstinensisk sultestrejkende døde i israelsk varetægt.

Dødsfaldet udløste en regn af raketter fra Hamas-kontrollerede områder, inden Israel svarede igen med luftangreb over Gaza. Urolighederne fulgte desuden ekstra høje spændinger mellem de to parter som følge af den muslimske fastemåned, ramadanen.