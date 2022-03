Hørte pludselig en stemme efter 30 timer

30 timer efter et voldsomt missilangreb på en ukrainsk barak hørte fotograf Jan Grarup en dyb mandestemme gemt under betonen i Mykolaiv i det sydlige Ukraine. Vi advarer om voldsomme billeder i artiklen

- Hele holdet begyndte at grave. Først med hænder, senere med en gravemaskine, skærebrænder og trykluftsbor. Gennem fire lags beton trak de manden Vasyl ud i live, fortæller den danske fotograf Jan Grarup.

Han befinder sig lige nu Mykolaiv i det sydlige Ukraine med sin kollega. Fredag morgen klokken 6 blev en forsvarsbarak i byen med en bataljon sovende, ukrainske soldater ramt af russiske missiler.

Flere af soldaterne var allerede ude, da angrebet fandt sted, men 200 soldater var tilstede i bygningen, da de tre missiler jævnede bygningen med jorden.

Byen oplever i disse dage voldsomme angreb fra den russiske frontlinje, som befinder sig blot én kilometer fra Mykolaiv i det sydlige Ukraine, der ligger mellem Kherson og Odessa.

I en skræmmende beretning fortæller den er erfarne fotograf Jan Grarup, hvordan et mareridt af et oprydningsarbejde førte til et lille lyspunkt for det hårdtprøvede ukrainske folk i Mykolaiv, 30 timer efter missilangrebet havde fundet sted.

- I løbet af de første timer hev man 30 til 50 lig ud. Dødstallet menes at være langt over 100 ifølge dem, jeg snakkede med. Arbejdet hos soldater og redningsfolk foregik ved at fjerne murbrokkerne. Der lå fødder, hænder og torsoer. Det var grimt, siger Jan Grarup til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De ukrainske redningsarbejdere arbejder for at finde overlevende efter fredagens missilangreb, men størstedelen af fundene er landsmænd, der har mistet livet i angrebet. Foto: Jan Grarup

En stemme høres

Jan Grarup fortæller, at han gik rundt om bygningen med sin kollega, da en lyd kom ud af murbrokkerne.

- På et tidspunkt fotograferede vi en død mand, der hang ud af bygningen. Imens det skete, kunne vi høre en dyb mandestemme. Det er sådan en stemme, som er indelukket. Han råbte, og så forsvandt stemmen lidt, inden han råbte igen.

- Vi løb hen på den anden side af bygningen til redningsfolket, og får dem dirigeret hen til os, og så gik det stærkt.

- Hele holdet begyndte at grave. Først med hænder, senere med en gravemaskine, skærebrænder og trykluftsbor. Gennem fire lags beton trak de manden Vasyl ud i live, siger Jan Grarup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vasyl blev reddet ud. Han overlevede mirakuløst. Foto: Jan Grarup

30 timer under beton

Selvom manden Vasyl er hårdt medtaget af de mange timer under den tunge beton, så er han okay, siger Jan Grarup.

- Han bliver trukket ud klokken 11 lørdag. Det er cirka 30 timer, han har været derunder. Det er pissekoldt hernede, der er minusgrader både om dagen og om natten, så det er i sig selv utroligt, at han overlever.

- Når man har stået og kigget på alle disse maltrakterede lig, der bliver trukket ud, så er det utroligt at se en mand blive trukket ud uden synlige skader, fortæller Jan Grarup.