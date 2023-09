Hongkong ramt af det kraftigste regnskyl i 139 år

Hongkong og en række kinesiske byer blev torsdag ramt af de kraftigste regnskyl i 139 år.

Det oplyser Hong Kong Observatory, der blandt andet overvåger vejrforhold, ifølge BBC.

De ekstreme regnskyl har forårsaget oversvømmelser i de berørte områder. Derudover har flere redningsaktioner fundet sted i forbindelse med oversvømmelserne.

Ifølge beredskabstjenester er flere end 100 mennesker endt på hospitalet som følge af den voldsomme regn.

Nyhedsbureauet AP skriver, at to personer ifølge Hongkongs politi er omkommet. De blev begge fundet flydende i vandet to forskellige steder i Hongkong.

I den kinesiske by Meizhou i den sydlige provins Guangdong blev 11.000 personer evakueret, oplyser mediet CCTV ifølge AP.

Imens blev 110 mennesker evakueret i Hongkong.

Torsdag udløste myndighederne i Hongkong en såkaldt sort advarsel. Den udløses, når nedbøren overstiger 70 millimeter i timen.

Hong Kong Observatory registrerede 158,1 millimeter regn torsdag aften. Det er det højeste tal, der er blevet registreret siden 1884.

I bydelen Kowloon og på Hongkongøen faldt der 200 millimeter regn.

Billeder viser ifølge BBC, at regnskyllene har skabt oversvømmelser på veje, i indkøbscentre og metrostationer.

Kinas meteorologiske administration forventer, at de ekstreme regnskyl vil fortsætte i landets sydvestlige region fredag og lørdag.

Den kraftige nedbør kommer, en uge efter at tyfonen Saola ramte Kina og Hongkong.

En tyfon er en orkan, der dannes i den vestlige del af det nordlige Stillehav.

Hundredvis af flyafgange i de berørte områder blev aflyst, og næsten 900.000 mennesker blev evakueret.