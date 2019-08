Hospitaler bombet på stribe: Stod alle på FN-liste

Hospitaler og skoler må aldrig rammes af bomber eller angreb.

Sådan lyder det i FN's Genève-konvention, som skal forhindre humanitære tab i krige og konflikter. Derfor udpeger verdensorganisationen i krigstider skoler, hospitaler og bygninger, der huser hjælpeorganisationer.

Disse oplysninger bliver delt med begge sider i konflikten, men netop den praksis ser nu ud til at give bagslag i Syrien, hvor bomberne har regnet over især hospitaler de seneste måneder.

Trump langer ud efter Rusland: Stop!

46 angreb

Borgerkrigen i Syrien er gået ind i sin afsluttende fase med Assad-regeringens offensiv i Idlib-provinsen.

Men under offensiven skelnes der ikke mellem militære og civile mål, viser ny rapport fra Human Rights.

Siden regeringen 30. april gik ind i det oprørskontrollerede område i det nordvestlige Syrien, er 46 civile mål blevet ramt, herunder 14 hospitaler, som alle stod på FN's liste.

Nu frygter man, at netop den liste er blevet brugt til at udpege mål for syriske og russiske bombefly.

- Jeg er kommet til den konklusion, at i den aktuelle situation er 'deconflicting' (deling af oplysninger, red.) ikke effektivt, lyder det fra Mark Lowcock, der er chef for FN's humanitære afdeling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landsbyen Al-Tahh som den så ud 25. august efter massive bombeangreb. Foto: Omar Haj Kadour/Ritzau Scanpix

Desperat situation

De mange angreb på civile mål har fået FN's sikkerhedsråd til at tage sagen op.

30. juli godkendte generalsekretær António Guterres en undersøgelse af de mange angreb på humanitære mål i Idlib-provinsen.

Men der skal mere end en undersøgelse til, hvis angrebene skal stoppe, lyder det fra Susannah Sirkin, der er direktør for organisationen Physicians for Human Rights.

- Situationen er desperat. Russiske og syriske styrker vil fortsætte med at bombe og bryde international lov, siger hun ifølge mediet Foreign Policy.

Frygtede angreb

Læger i Idlib-provinsen fortæller, at de dagligt lever med frygten for angreb. Derfor var kirurgen Yasser al-Samm på hospitalet i Maaret al-Numan også bange for at udlevere koordinater til sin arbejdsplads til FN.

- Vi var blevet lovet, at hospitalet ikke ville blive ramt. Men det blev det. Jeg vidste, at det var en fejl, siger han til Foreign Policy.

Borgerkrigen i Syrien er gået ind i sit ottende år. Under Assad-regeringens offensiv i Idlib-provinsen er mindst 450.000 mennesker blevet drevet på flugt fra bomberne.

