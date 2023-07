Hundredtusindvis evakueres op til orkan i Sydøstasien

Rundt en kvart million mennesker er blevet evakueret i det sydlige Kina og i Vietnam, hvor myndigheder har aflyst hundredvis af fly- og togafgange, inden en voldsom orkan blæser ind over området.

Klokken 16.20 dansk tid gik orkanen Talim i land på kysten til den kinesiske provins Guangdong. Med sig fører den vindstyrker på op mod 38 meter i sekundet.

Kinas Meteorologiske Styrelse (CMA) oplyser mandag aften, at landets sydlige kyst mellem Guangdong og Hainan er blevet ramt af tiltagende stormvejr og piskende regnvejr.

CMA har desuden udsendt en orange alarm, hvilket er det næsthøjeste, som styrelsen opererer med.

Alene i Guangdong-provinsen er det næsten 230.000 mennesker, som er blevet evakueret inden stormen. 8000 af dem var fiskere, som måtte hentes ind fra havet. Det skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

En lang række turistattraktioner ved den kinesiske sydkyst er også blevet lukket, skriver Xinhua.

I Vietnam er man ved at forberede 30.000 mennesker på at blive evakueret i provinserne Quang Ninh og Hai Phong, som er dem, der regnes med at blive hårdest ramt af orkanen.

Vietnams katastrofeberedskab skriver i en pressemeddelelse, at orkanen Talim 'kan blive en af de tørste til at ramme Tonkinbugten i de seneste år'.

Flyafgange er blevet omlagt for at undgå uvejret, og turister er blevet frarådet at opholde sig på de mange små øer, som ligger i Tonkinbugten. Tonkinbugten er området mellem Hainan, en sydkinesisk ø, og den nordlige del af Vietnams østkyst.

I Guangdong og Hainan i Kina er hundredvis af togafgange blevet aflyst. Kystvagten i Hainan har bedt skibe om at lægge til havn, efter at meteorologer begyndte at advare om bølger på op mod seks meter.

Færgedriften mellem Hainan og Kinas fastland blev desuden sat i bero allerede tidligt søndag, og samtlige afgange fra Hainans lufthavn er blevet aflyst.

Mens en enkelt vejrhændelse kan være svær at tilskrive klimaforandringerne, gør klimaforandringerne ifølge forskere vejrfænomener som orkaner hyppigere og kraftigere.