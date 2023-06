Hundredvis døde: Mette F. reagerer på tragedie

Den indiske delstat Odisha blev fredag ramt af en hjerteskærende tragedie.

Her blev 288 mennesker dræbt i en ulykke, hvor flere tog kolliderede.

Det siger lederen af Odishas brandvæsen, Sudhanshu Sarangi, lørdag morgen lokal tid ifølge AFP.

Nu reagerer statsminister Mette Frederiksen på ulykken, som også kvæstede omkring 900 andre.

'De dybeste kondolencer til familier og venner til ofrene for den tragiske togulykke i Balasore, Indien.'

'Danmark står sammen med Indien og befolkningen i Indien i denne svære tid. Vi håber på en hurtig bedring for de sårede,' skriver Statsministeriet på vegne af Mette Frederiksen.

Over 300 mennesker er døde i det østlige Indien efter en togulykke fredag aften dansk tid

Togulykken er den mest dødelige i Indien i mere end et årti.

I alt skulle to passagertoge og et godstog have været involveret. Først kolliderede et eksprestog med godstoget.

Kort efter ramte et nyt tog så det forulykkede passagertog, lyder det fra Times of India.

Samme medie beretter, at flere hundrede mennesker blev fanget i de væltede tog, ligesom folk også blev klemt fast under dem.

Ulykken skete omkring 19.20 lokal tid fredag.

En signalfejl skulle muligvis være årsagen til kollisionen, skriver Reuters.

Foto: ANI/Ritzau Scanpix