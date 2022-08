Hundredvis frygtes omkommet i oversvømmelse

Som følge af oversvømmelserne i den amerikanske delstat Kentucky er dødsantallet blevet opjusteret, så det nu er oppe 37 mistede menneskeliv.



Det bekræfter statens guvernør Andy Beshaer mandag eftermiddag lokal tid på Twitter og fortæller, at op mod flere hundrede stadig meldes savnet og frygtes døde.

På et pressemøde i delstatens hovedstad, Frankfort, udtalte guvernøren, at 'dødstallet kan stige yderligere', da 'hundredvis ikke kan lokaliseres' efter ødelæggelserne.

Ifølge CNN har oversvømmelserne ødelagt veje, broer og gjort tusindvis af amerikanere hjemløse i den østlige del af delstaten Kentucky.

Guvernør Andy Beshaer udtalte henover weekenden til CNN, at de estimerer de økonomiske tab ved oversvømmelserne til at løbe op i flere hundrede millioner dollars.



Vejrudsigten gør ondt værre

Som det ser ud lige nu, så har indbyggerne i den østlige del af Kentucky ikke bedring i vente. Den amerikanske vejrstation NWS melder risiko for fortsat store regnbyger til at øge vandstanden i området og medføre yderligere oversvømmelser.