Hvad vil der ske hvis russisk missil rammer Nato-land?

De russiske missiler rammer tættere og tættere på Nato-territorium, og det rejser spørgsmålet om, hvad der vil ske, hvis et vildfarent missil rammer et land som Polen

- Alt, jeg kan sige, er, at hvis Rusland angriber eller skyder mod Natos territorium, så vil den samlede Nato-alliance svare på det.

Ordene kom ud af munden på den amerikanske sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, i søndags efter Rusland havde angrebet en ukrainsk militærbase. Basen er hjemsted for Ukraines Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed (IPSC), og ligger kun 25 kilometer fra grænsen til Polen.

Angrebet er dét, som hidtil har ramt mest vestligt i Ukraine, og det rejser spørgsmålet om, hvorvidt Rusland kunne finde på at angribe militære anlæg i Polen, og dermed åbne op for en tredje verdens- eller endda atomkrig.

Polens premierminister Mateusz Morawiecki sagde på møde med Ukraine, Tjekkiet og Slovenien denne uge, at man 'aldrig vil efterlade Ukraine alene'.

Vil et tilfældigt missil udløse atomkrig?

Nato-alliancen bygger på princippet om 'én for alle og alle for én', så hvis et Nato land bliver angrebet, vil det udløse en reaktion fra alle medlemmer i alliancen.

Men hvad nu hvis angrebet bygger på en fejltagelse?

Vil den omstridte artikel 5 så blive taget i brug, og vil Nato-landene så svare med fuld styrke tilbage?

- Det er min vurdering, at det næppe vil føre til atomkrig, hvis et russisk missil lander i et Nato-land ved en fejltagelse, men risikoen for misforståelser i højspændte situationer er altid til stede, siger Mikkel Runge Olesen, seniorforsker på Dansk Institut for International Studier (DIIS) med fokus på blandt andet Nato til Ekstra Bladet.

Senest er en armeret drone styrtet ned i den kroatiske hovedstad, Zagreb. Det er vurderet, at dronen er fløjet fra Ukraine til Kroatien ved en fejltagelse, men det er endnu uvist, om dronen tilhører Rusland eller Ukraine.

Putin beordrede allerede tre dage inde i krigen sin forsvarschef til at øge Ruslands atomberedskab.

Hvad vil svaret være?

I tilfælde af at Rusland ved en fejl skulle sende et missil mod Nato-territorium, så vil et svar komme i form af en vurdering af den russiske forseelse.

- Hvis det er et resultat af russisk uforsigtighed, så er min vurdering, at svaret fra Nato formodentlig vil være resolut, men trods alt mindre hårdt end hvis der var tale om overlagt russisk aggression, siger Mikkel Runge Olesen, uden dog at ville vurdere hvad et eventuelt svar fra Nato's side vil være.

Hos forsvarsministeriet bliver der heller ikke lagt op til, at et tilfældigt missil skal udløse tredje verdenskrig.

- Hvis en sådan hændelse skulle indtræffe, vil den konkrete situation afgøre, hvilke skridt der skal tages. I givet fald vil håndteringen af situationen vil blive koordineret i Nato. For yderligere detaljer henvises til Nato, oplyser forsvarsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

USA er chefen

Hvad svaret vil være, afhænger meget af den ubestridte Nato-leder, USA, som i mange tilfælde har det første og det sidste ord i de strategiske overvejelser der bliver drøftet i Nato.

- USA er den ubestridte leder af Nato, og hvis de bringer noget til bordet, så er det sikkert, at det vil blive diskuteret seriøst mellem medlemslandene, siger Mikkel Runge Olesen.