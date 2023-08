Hvem var den 'mystiske' mand ombord på dødsfly?

Mens Jevgenij Prigozjin sjældent veg bort fra mediernes søgelys, stod Dmitrij Utkin i kulissen af det private militærfirma Wagner.

Nu er de begge ifølge russiske luftfartsmyndigheder blevet dræbt i et flystyrt mellem Moskva og Sankt Petersborg onsdag aften.

Jevgenij Prigozjin var kendt som 'Putins kok' og leder af den berygtede gruppe. Utkin tordnede modsat Prigozjin aldrig frem i rampelyset, men spillede alligevel en nøglerolle i Wagner-gruppen.

Video verificeret af nyhedsbereauet AP viser flystyrtet, hvor Jevgenij Prigozjin ifølge både Wagner-gruppen og russiske myndigheder døde

Mystisk bagmand

Utkin blev betragtet som stifter eller medstifter af den omstridte gruppe. Det er dog aldrig blevet endeligt bekræftet, at Utkin rent faktisk grundlagde Wagner.

Men ifølge The Guardian er gruppen efter alt at dømme opkaldt efter ham. Hans kaldesignal var nemlig 'Wagner', som var Hitlers yndlings-komponist. Dmitrij Utkin er også tidligere blevet omtalt som nazi-sympatisør, og han skulle efter sigende have haft flere nazi-tatoveringer på kroppen.

Både Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin optrådte på USA's og EU's sanktionslister på grund af Wagners rolle i Ukraine, skriver The Guardian.

I september sidste år indrømmede Jevgenij Prigozjin for første gang, at han stod bag Wagner-gruppen. Tidligere havde han afvist at have forbindelse til gruppen.

Viste sjældent livstegn

Utkin blev sjældent spottet i virkelighedens verden, og han havde før flystyrtet været forsvundet fra offtenligheden i årevis med få undtagelser.

Sidste gang, han blev spottet, var ifølge The Guardian i juli 2023, hvor han angiveligt optrådte i en video sammen med Prigozjin. Her befandt de to sig efter sigende i Belarus, hvor de adresserede en gruppe soldater.

Wagner-gruppen blev forvist til Belarus efter et oprør mod Ruslands militære ledelse i juni.

- Dette er ikke slutningen, dette er kun begyndelsen på det største arbejde i verden, som vil fortsætte meget snart, sagde Utkin i videoen.

- Og velkommen til helvede, tilføjede han angiveligt. Det var første gang, at Utkin talte til sine tropper, mens det blev filmet.

Styrtede i luksusjet

De russiske luftfartsmyndigheder har bekræftet, at også Dmitrij Utkin var ombord på det fly, der styrtede onsdag aften.

Det russiske nyhedsbureau Tass har ifølge Ritzau beskrevet, at flyet var en luksusjet af mærket Embraer. I over 20 år på vingerne har Embraer Legacy 600 ikke oplevet ulykker med dødelig udgang. Før nu i Rusland.

Der var ifølge det russiske flyagentur i alt ti personer ombord på flyet onsdag aften.

Dmitrij Utkin var en mystisk skikkelse i Wagner, og han havde blandt andet en fortid i den russiske efterretningstjeneste GRU. Det kan du læse mere om her.