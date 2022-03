Hverken Ukraine eller Rusland ser store fremskridt i forhandlinger

Mandagens forhandlinger mellem Rusland og Ukraine har ikke har ført til et resultat, som forbedrer den generelle situation i krigshærgede Ukraine markant.

Det udtaler en ukrainsk forhandler mandag aften.

Udtalelsen kommer, umiddelbart efter at en tredje forhandlingsrunde mellem de to lande er færdig. Den fandt sted i Hviderusland.

Trods den generelle vurdering ser den ukrainske forhandler Mykhajlo Podoljak visse resultater i forhold til evakueringsveje for civile.

- Vi har opnået visse små fremskridt i forhold til logistiske forhold omkring humanitære korridorer, skriver Podoljak, som også er rådgiver for Ukraines præsident, på Twitter ifølge AFP.

Men det står endnu ikke klart, hvori de eventuelle fremskridt mere konkret består.

Podoljak skriver i øvrigt, at der også var 'intensive' samtaler om andre hoveddagsordener, blandt andet en våbenhvile.

Lederen af den russiske delegation, Vladimir Medinskij, udtrykker også skuffelse i forhold til det samlede billede.

- Vi håber, at vi næste gang vil være i stand til at tage mere betydningsfulde skridt fremad, siger han i udtalelser sendt på russisk tv.

Der venter angiveligt snart flere forhandlinger. Det melder begge parter.

Den russiske forhandler Leonid Slutskij udtaler:

- Den næste, fjerde runde vil finde sted i Hviderusland i den meget, meget nære fremtid, siger han på russisk stats-tv.

- Jeg kan ikke fortælle om en præcis dato endnu. Den vil måske blive besluttet i morgen.

De to første forhandlingsrunder førte ligesom denne heller ikke umiddelbart til markante forbedringer af situationen.

Dog blev der i anden runde lavet en aftale om humanitære korridorer. Men evakueringsvejene har været genstand for store uenigheder mellem parterne i løbet af weekenden.

Ukraine har beskyldt Rusland for at fortsætte bombardementer på trods af en aftale om våbenhvile omkring korridorerne. Imens har Rusland beskyldt ukrainske 'nationalister' for at være i vejen.

Det var 24. februar, at Rusland begyndte en invasion af Ukraine.