Hviderusland beskylder Ukraine for missilangreb

Hvideruslands præsident, Alexander Lukasjenko, siger lørdag, at Ukraine har forsøgt at ramme militære faciliteter på hviderussisk territorium.

Ukrainerne skal ifølge Lukasjenko have affyret tre missiler mod mål i nabolandet for tre dage siden.

- Alle tre missiler blev skudt ned, siger den hviderussiske leder.

Han fremlægger ikke nogen former for bevis for sin påstand. Heller ikke uafhængige kilder har bekræftet hans påstande.

Lukasjenko har en tæt alliance med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og har tidligere ladet russiske soldater gå ind i Ukraine fra hviderussisk territorium. Han siger lørdag, at han ikke ønsker en krig med Ukraine.

- Men vi vil kæmpe, hvis vort territorium bliver besat, siger han.

I sidste uge sagde Ukraines militære efterretningstjeneste, at russiske kampfly for første gang havde beskudt Ukraine fra det hviderussiske luftrum.

Efterretningstjenesten sagde, at det var et russisk forsøg på at trække Hviderusland ind i konflikten.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrede sidste søndag Hviderusland til at holde sig ude af krigen i Ukraine.

Han henviste til, at Hviderusland har optrappet sine militære øvelser nær den ukrainske grænse. Og at den russiske præsident, Vladimir Putin, har lovet missiler, der kan bære atomsprænghoveder, til sin hviderussiske nabo.

- Men den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, gør klogest i at holde sine styrker på egen jord. Kreml har allerede bestemt alt for jer, sagde han og tilføjede:

- Men I er ikke trælle og kanonføde. I er ikke nødsaget til at dø.

Skulle Hviderusland slutte sig til krigen på russisk side, vil det give Rusland fornyede militære kræfter i den nordlige del af Ukraine.

Det var herfra, at der i marts blev lanceret utallige russiske angreb mod den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Angrebene bar dog ikke frugt for den russiske hær. Sidst i marts måtte russerne trække sig fra Kyiv-fronten og fokusere deres kræfter på Donbas i stedet.