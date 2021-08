Hvis USA spørger er svaret klart: Nej!

Talsperson hos Taliban Dr. Suhail Shaheen fortæller, at hvis USA og Storbritannien vil have ændret deadline for evakueringen, så er svaret meget klart. Nej

Taliban har en helt klar besked til USA og Storbritannien, hvis de vil have deadlinen for evakuering udskudt. Svaret er nej.

Det fortæller talsperson hos Taliban Dr. Suhail Shaheen til britiske Sky News.

- Hvis USA og Storbritannien spørger om mere tid til at evakuere, så er svaret nej. Ellers vil der blive konsekvenser. Det er en rød linje. Præsident Biden har sagt, at de vil have alle deres styrker ude 31. august, og hvis de forlænger det, så vil det være unødvendigt, siger Dr. Suhail Shaheen.

USA's pludselige tilbagetrækning har omvendt mødt stor kritik fra Vesten, og præsident Joe Biden var tydeligt presset, da han sidste uge blev udspurgt af ABC's interviewer om emnet.

Han oplyser samtidig, at det vil skabe en stor mistillid i forholdet mellem de to parter. Meldingen kommer i kølvandet på en anden klar besked fra Taliban til USA i sidste uge.

Her understregede Dr. Suhail Shaheen, at alle amerikanske soldater skulle ud af Afghanistan. I skrivende stund er USA, Storbritannien og Danmark i gang med at evakuere relevante personer, der befinder sig i det krigshærgede land.

I mellemtiden har Taliban forpligtet sig til ikke at angribe, og Taliban har annonceret amnesti til den afghanske befolkning. Talspersonen har også fortalt, at befolkningen ikke bør bekymre sig, og at Taliban 'viser det gennem deres handlinger'.

Kvinder må gå i skole

Taliban-talsmanden fortalte også, at kvinder kan få lov til at gå i skole i landet - herunder på universitetet.

- Det er vores politik, og vi er i gang med at implementere det i de dele af landet, som allerede er faldet til os i Afghanistan, fortæller Shaheen.

Han fortæller dog, at det forventes, at kvinder skal bære hijab - men ikke nødvendigvis burka.

- Det er for deres egen sikkerhed, siger han.

Ekstra Bladet har dog tidligere beskrevet, hvordan det næppe bliver en dans på roser for de afghanske kvinder.

Stadig uvist hvem der skal lede landet

Da Shaheen bliver spurgt ind til, hvem der skal lede Taliban i Afghanistan, fortæller han, at de er i gang med en konsultation om det, og de forventer, at den er gennemført inden to til tre dage.

Han fortæller også, at Mullah Baradar har intentioner om at tage til Afghanistan, men det vides ikke hvornår endnu. Mullah Baradar var en af Talibans stiftere i 90'erne, og han er nu en af organisationens ledere.