I befriede landsbyer søger mor svar: Hvor er min søn?

Den ukrainske modoffensiv har stor succes i Kherson-regionen. I en landsby fortæller de lokale, at russerne har søgt efter alle, som kunne gøre modstand, men resten af indbyggerne blev ellers skånet for det værste

I udkanten af byen Arkhanhel's'ke, der igen er på ukrainske hænder efter den ukrainske modoffensiv, står flere mekanikere og forsøger at tage brugbare dele fra en udbrændt infanterikampvogn. Omkring dem er alle huse blevet reduceret til murbrokker, og der er miner overalt i landsbyen, der for blot en måned siden var en del af fronten.

Det ukrainske militær har gjort store fremskridt i regionen i de seneste dage og har netop generobret storbyen Kherson, der ellers har været under russisk kontrol siden februar.

Ekstra Bladet har for nyligt været i flere af de befriede landsbyer såsom Arkhanhel's'ke.

I nabobyen Petropavlivka er det lokale supermarked, biblioteket, og børnehaven ødelagt. De få lokale, der er blevet tilbage, forsøger at slikke sårene efter otte måneder under russisk kontrol.

- Min søn blev taget af russerne. Han er veteran fra krigen i 2014, og russerne kom bare til vores hjem. En masse soldater. Jeg fik at vide, at de kun ville udspørge ham i to til tre dage, og at han så ville komme hjem igen, men det er nu syv måneder siden, siger 67-årige Tamila, der sidder på en bænk ude foran sit hus og har svært ved at holde tårerne tilbage.

- Jeg ved ingenting. Jeg ved ikke, hvad der er sket med min søn, siger Tamila, der spørger Ekstra Bladet, om det er muligt, at avisen kan finde hendes søn.

Ekstra Bladet kan ikke bekræfte Tamilas historie, men sønnens hustru 42-årige Tatyana fortæller, at familien endnu ikke har haft kontakt til ham. Det sidste, som de hørte var, at han måske var blevet taget til byen Kakhovka.

42-årige Tatyana, tv, sammen med 67-årige Tamila. Foto: Stefan Weichert

Usikkerheden

Tatyana ved, at hun måske aldrig får sin mand at se igen. Der er blevet fundet flere massegrave rundt omkring i Ukraine såsom nord for Kyiv og i Kharkiv-regionen, hvor russerne har begravet civile og ukrainske soldater. Mange steder har russerne især søgt efter folk med militærefaring såsom Tatyanas mand. Hun frygter hans skæbne.

- Jeg er så træt af alt det vrøvl med russerne. De kommer her og siger, at de vil befri os, men de kommer så og ødelægger vores liv. Rusland stinker, siger Tatyana.

Tamila drømmer bare om at få sin søn hjem igen.

- Jeg vil bare have denne her krig stoppet. Jeg vil bare have, at russerne tager tilbage til Rusland. At de forlader Ukraine. Jeg vil gerne have stilhed og mine børn nær mig. Det er alt, hvad jeg ønsker, men det afhænger af, at vi får presset russerne ud af Ukraine, siger Tamila.

- Jeg håber også, at ingen andre skal opleve, hvad vi har oplevet. Hvordan det er at gemme sig i sit hjem hele tiden, fordi man er bange for at gå udenfor en dør og blive dræbt.

Der er store ødelæggelser i udkanten af Arkhanhel's'ke, der var centrum for hårde kampe. Foto: Stefan Weichert

Flere huse er bombet til ukendelighed. Foto: Stefan Weichert

Værre i andre landsbyer

Rundt omkring ligger der affald flere steder. Tomme russiske feltrationer ligger også spredt på jorden nær det ødelagte supermarked. Det ukrainske militær patruljerer gaderne hele tiden.

55-årige Viktor, der har boet i byen hele sit liv, forklarer, at flere i byen blev taget væk af russerne, men at han har hørt, at de har behandlet folk langt værre andre steder.

55-årige Viktor er glad for, at russerne har forladt hans hjem. Foto: Stefan Weichert

Viktor siger, at der var flere russiske sympatisører i landsbyen, men at de alle er smuttet sammen med de russiske soldater, da de trak sig tilbage. Alle borgerne fik muligheden for at blive evakueret til andre områder under russisk kontrol, men Viktor nægtede.

- De russiske tropper kom her og sagde, at vi nu er russere, og at de ville befri os. At de er her på grund af, at vi har bedt dem om at komme. Det er latterligt, siger Viktor.

- For det meste holdt de sig for sig selv. De flyttede ind i de huse, som folk, der var flygtet, havde efterladt. Jeg ville ikke give dem mit, siger Viktor, der bor med sin hustru.

- En dag blev kampene meget hårde, og vi gemte os i første omgang i vores kælder, og så skete der det mest smukke, som jeg nogensinde har set. Russerne løb. De stak af skamfuldt. De smed alting og løb. Så vidste jeg, at vores militær snart ville komme, forklarer Viktor, da Ekstra Bladet besøgte landsbyen for nyligt.