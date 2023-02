I Butja spirer håbet frem af murbrokkerne

Det er et år siden, at russiske kampvogne angreb Kievs forstad Butja. I dag er de væk og en af de mest hærgede veje i byen er ved at blive genopbygget

Det er et år siden, at russiske kampvogne angreb Kievs forstad Butja. I dag er de væk og en af de mest hærgede veje i byen er ved at blive genopbygget

For et år siden blev en russisk konvoj med kurs mod den ukrainske hovedstad Kiev knust lige ude foran 32-årige Alla Sverduns hus i byen Butja.

I byen fandt borgerne ligdele i deres haver efter russerne trak sig tilbage, og på vejen 'Vokzalna', lå der udbrændte russiske kamp- og mandskabsvogne over et langt stræk. En genbo fandt en hånd i en tagrende.

Flere huse blev jævnet med jorden i kampene tilbage i februar og marts sidste år. Nogle huse slap med ødelagte tage og knuste ruder, som indbyggerne lappede med plastik og spånplader, mens andre, som Alla Sverduns hus, brændte ned og var ubeboelig.

32-årige Alla Sverdun håber på, at hendes hus snart står færdigt. Det vil give et indtryk af, at tingene langsomt bliver bedre. Foto: Stefan Weichert.

Lige siden har hun og borgerne presset på for at få sat gang i genopbygningsarbejdet, som først nu er ved at tage fart et år efter. Alla Sverdun bor i dag med sine to sønner i et midlertidigt skur, mens over 200 håndværkere arbejder på at genopbygge hendes hus og vejen i et stort projekt lanceret af regeringen og en række organisationer.

- Jeg tror, at det vil føles bedre, da vi så vil have vores eget hus igen. Vi vil føle os hjemme og ikke ude på gaden. Vi bor i det her lille skur, men det føles som på gaden. Fordi du ingenting har. Alt, hvad vi havde, er væk. Alt er ødelagt, brændt, og du skal starte helt forfra, siger hun.

Det lille skur er familiens hjem, indtil at huset står færdigt. Foto: Stefan Weichert.

Minderne er svære at slippe af med

Det er ikke mange kvadratmeter, som familien råder over i skuret. Det består af et lille køkken og et soveværelse med en køjeseng, men det er bedre end ingenting, siger Alla Sverdun. Hendes mand, Andrej, kæmper lige nu ved fronten i Donbas, hvor han er en del af Azov-bataljonen, som blev verdensberømt efter de tog del i forsvaret af havnebyen Mariupol.

- Andrej siger, at vi ender med at vinde, så det tror jeg på, siger Alla Sverdun, der ikke lægger skjul på, at det har været et hårdt år, som hun aldrig kommer til at glemme.

Da krigen brød ud, pakkede hun taskerne og flygtede til Vestukraine med familien, mens Andrej blev tilbage for at kæmpe mod russerne.

- Jeg kan huske, at jeg sagde til mine grådkvalte sønner, da vi evakuerede, at det hele nok skulle gå. Når huset nu bliver genopbygget, så giver det da i det mindste et håb om, at vi får vores liv tilbage. Der er da i det mindste en glæde over, at noget bliver bedre, siger hun.

Håndværkerne er i gang med at gøre Alla Sverdun’s hus færdigt. Foto: Stefan Weichert.

Venter blot på slutningen af krigen

Alla Sverdun forklarer, at hun bruger det meste af tiden på at passe de to sønner og ellers forsøger at håndtere de depressive tanker og bekymringer omkring, hvordan hendes mand har det ved fronten. Hun kalder det en venteperiode. En venten på krigens afslutning.

- Det har allerede varet et år. Det her år har jeg mistet så mange bekendte og venner. Min fætter, der var 24 år, var i hæren og døde. Andrejs ven var i hæren og døde… En masse bekendte og venner er døde. Det er svært, at forholde sig til, at de ikke er her længere, siger Alla Sverdun, der næsten ikke kan holde tårerne tilbage.

Hun tilføjer, at elendigheden hjemsøger hende.

I oktober sidste år advarede Dr. Hans Kluge og Dr. Jarno Habicht, der er henholdsvis WHO’s regionale direktør for Europa og organisationens repræsentant i Ukraine, om, at en stor mental sundhedskrise er undervejs i Ukraine. I et indlæg i Euronews anslog de, at 'næsten 10 millioner mennesker på nuværende tidspunkt er potentielt i risiko for psykiske lidelser såsom akut stress, angst, depression, stofmisbrug og posttraumatisk stresslidelse'.

Alla Sverdun er ikke i tvivl om, at mange af hendes naboer har psykiske problemer. En af naboerne nægtede at evakuere og blev tilbage med sin fireårige datter i en kælder under hele den russiske besættelse af Butja. I første omgang så de ud til at have det fint efter befrielsen, siger Alla Sverdun, men i dag er datteren begyndt at reagere.

- Jeg tvivler meget på, at alting vil blive godt igen. Selv vores militær, der vil komme hjem efter krigen, vil have en masse oplevelser, som de får svært ved at glemme, siger hun.

- Vi var og er fredelige mennesker, der nu har fået de her frygtelige oplevelser. Det har påvirket folks psyke meget. Når jeg snakker med folk, så kan jeg høre, at de har forandret sig meget. De er, hvordan skal jeg sige det, meget nervøse.

- De ser anderledes på livet end før krigen, og at det bliver umuligt at glemme de frygtelige minder, siger Alla Sverdun.

Der står stadig mange ødelagte huse på vejen. Foto: Stefan Weichert.

Der er intet kompromis

Det er endnu usikkert, hvor lang tid det vil vare, før familiens hus står færdigt. Håndværkerne har været i gang i 20 dage og arbejder med isoleringen af ydermurene. Alla Sverdun siger, at hun ser sit nye hus som et symbol på Ukraines tilstand.

Landet er ødelagt. Meget kan genopbygges, men det bliver ikke det samme.

Der er gang i byggearbejdet på hele vejen, der var centrum for nogle af de hårdeste kampe i starten af sidste år. Mange huse er ødelagte og er blevet revet ned. De skal nu genopbygges. Foto: Stefan Weichert.

I USA har eksperter såsom den anerkendte økonom Jeffrey David Sachs, der arbejder på Columbia University, givet udtryk for, at USA skal gribe ind og få lavet et kompromis med Rusland, så krigen kan afsluttes. Det, mener Alla Sverdun ikke, er muligt.

Hun vil aldrig kunne tilgive Rusland for krigen.

- Jeg tvivler på, at nogen ukrainere vil lave kompromis. Sådan virker det til for mig. Jeg ved ikke, hvem der ville, af dem jeg kender, lave et kompromis. Det handler kun om sejren. Det er ikke tid til at forhandle og give noget for at få fred. Det tror jeg ikke.