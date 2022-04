I generobrede Butja ligger døde civile i gaderne

Sammen med resten af Kyiv-regionen skulle Butja være tilbage på ukrainske hænder, efter at russiske styrker har hærget byen med krig i ugevis.

Men det er uhyggelige scener, der står tilbage i Butja.

Ifølge byens borgmester, Anatoliy Fedoruk, er flere end 300 indbyggere i byen er blevet dræbt.

Det skriver Reuters. Journalister herfra har været i området, og nyhedsbureauet berettet om døde civile, der ligger spredt ud over gaderne.

Spredt langs en vej ligger der rester fra flere civile. Ifølge indbyggere er de blevet dræbt af russiske soldater i løbet af invasionen, der har været i gang i mere end en måned.

Derudover skulle en massegrav ved en kirke stadig være åben med hænder og fødder, der stikker igennem det ler, der var lagt oven på, skriver Reuters.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, er 'forfærdet over grusomheder i Butja og andre byer i Ukraine'. Det skriver hun på Twitter.

- Rapporter om at russiske styrker, der angriber uskyldige civile er afskyelige, lyder det.

- Storbritannien samarbejder med andre for at indsamle beviser og støtte Den Internationale Krigsforbryderdomstols efterforskning af krigsforbrydelser.

Rusland nægter, at det angriber civile og afviser anklager om krigsforbrydelser.

Også Mykhajlo Podoljak, som er rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtalt sig om Butja.

- Ligene fra mennesker med bundne hænder, som blev skudt og dræbt af russiske soldater, ligger i gaderne, skriver han på Twitter.

- Disse mennesker var ikke i militæret. De havde ingen våben. De udgjorde ikke nogen trussel.

- Vi beder kun om én ting: Giv os våben, så vi kan beskytte civile. Alt andet gør vi selv.

I en enkelt gade har journalister fra AFP også set mindst 20 lig.

Borgmester Anatoliy Fedoruk hævder over for nyhedsbureauet, at 280 andre lig er blevet begravet i massegrave i byen.