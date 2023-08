I Sydukraine frygter myndighederne en katastrofe

Hver dag måler myndighederne i storbyen Zaporizhia niveauet for stråling flere steder i regionen. Ukraines største atomkraftværk, der er under russisk kontrol, er kun omkring 40 kilometer væk fra byen, og de ukrainske myndigheder har gentagne gange advaret om, at Rusland planlægger at sprænge atomkraftværket og skabe en katastrofe.

Yevhen Tulushev er leder af afdelingen for overvågning af radioaktiv fare på Zaporizhia Oblast Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Han viser Ekstra Bladet en af de varevogne, som hver dag kører rundt i regionen og måler radioaktiviteten.

- Det er en vigtig ting, som vi forsøger at holde styr på. Det gør vi cirka 3-4 gange om dagen, forklarer Yevhen Tulushev, der ser på situationen med stor alvor.

Annonce:

Lige nu arbejder myndighederne i døgndrift med at holde øje med situationen. I øjeblikket er niveauerne normale, men Yevhen Tulushev advarer om, at det kan ændre sig hurtigt. Han stoler ikke på russerne og kan sagtens forestille sig, at de vil sprænge atomkraftværket for at skabe en stor krise i Ukraine og forhindre den ukrainske modoffensiv i området.

- Det er rædselsfuldt, hvad der sker der. Før krigen målte vi også, da atomkraftværket er tæt på... Men det, der sker nu, er et mareridt. Det kan ikke engang beskrives med ord. Hvis der sker noget på atomkraftværket... Det bliver en stor katastrofe, som vil føre til, at et stort antal mennesker vil befinde sig i en zone, der er uegnet til at leve, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yevhen Tulushev er leder af afdelingen for overvågning af radioaktiv fare på Zaporizhia Oblast Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Han frygter, at en katastrofe kan blive værre end Ternopil i 1986. Foto: Stefan Weichert

Russerne beskylder Ukraine

Yevhen Tulushev mener, at en sprængning af atomkraftværket nær Zaporizhia kan skabe en katastrofe større end i Tjernobyl i 1986. Derfor har myndighederne i Zaporizhia foretaget øvelser i juli for at teste befolkningens og myndighedernes parathed.

Annonce:

Mens Ukraine beskylder Rusland for at planlægge at sprænge atomkraftværket, så beskylder russerne Ukraine for at have de samme planer. De mener, at Ukraine beskyder omkring atomkraftværket og har i sinde at skabe en katastrofe for så at beskylde Rusland.

Det afviser Ukraine. For nyligt advarede chefen for FN's Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om, at Rusland har placeret miner nær atomkraftværket, som russerne har haft kontrol med siden invasionens første dage, da de væltede over grænsen.

Taras Tyshchenko er leder af Zaporizhia Oblast Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Han forklarer, at myndighederne i Zaporizhia er klar, hvis katastrofen sker.

- Evakueringsveje er afmærkede. Der er afsat de nødvendige kræfter og midler til at transportere personer, til at sortere personer, til at sortere ofre med bestemte typer skader, herunder stråleskader. Medicinske faciliteter, hvor der vil blive ydet førstehjælp, samt specialiseret pleje til mennesker med stråleskader, er blevet identificeret, siger han.

Zaporizhia er ofte udsat for russiske bombardementer. Borgerne har derfor erfaring med at leve i usikkerhed. Foto: Stefan Weichert

Mor: Jeg bliver og håber på det bedste

Annonce:

Tre-årige Ania løber rundt på legepladsen i centrum af Zaporizhia med sin mor Julia Titova i hånden. Hun vil gerne gynge og beder Julia om at give hende et skub. Zaporizhia, der før invasionen havde omkring 750.000 indbyggere, ligger tæt på fronten i Sydukraine.

Byen er ofte under russisk beskydning, og Julia Titova frygter nu, at russerne vil tage skridtet videre og skabe en katastrofe på atomkraftværket, som russerne kontrollerer cirka 40 kilometer væk på den anden side af fronten. Det vil kunne gøre Zaporizhia ubeboelig.

- Jeg vil gerne tro på, at katastrofen ikke vil ske. Men truslen er der. Alt er usikkert og muligt. Hvad disse mennesker (russerne, red.) vælger at gøre i morgen er ukendt. Og er det overhovedet muligt at kalde dem mennesker? spørger Julia Titova, der arbejder som frivillig i Zaporizhia, og derfor vælger at blive med sin datter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På trods af faren, så forsøger Julia Titova at leve livet så normalt som muligt med datteren og hendes mand. Foto: Stefan Weichert

Annonce:

Ingen beskyttelsesrum

- Faktisk er situationen i vores by dårlig, når det kommer til beskyttelsesrum. Fordi mange af dem er ubrugelige. De er i den værste tilstand. Der er nogle gode… men det er en lille del. Derfor er det svært at finde et sted, hvor du kan gemme dig (hvis katastrofen sker, red.), siger Julia Titova..

I nærheden er 60-årige Liana ved at lege med sit barnebarn på en anden legeplads. Hun har heller ikke tænkt sig at evakuere, da hun ikke ved, hvor hun skal tage hen. Og hvis der sker en katastrofe på atomkraftværket, så frygter hun, at hele Ukraine forsvinder.

- Hvor kan man gemme sig? Det er ligegyldigt, hvor vi gemmer os, siger hun.