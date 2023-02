Ikke i tvivl: Nato sender fly til Ukraine

Det er blot et spørgsmål om tid, før Nato sender kampfly til Ukraine, lyder det fra den danske militæranalytiker Anders Puck Nielsen, der dog understreger, at det ikke er det mest presserende lige nu

Alt imens der er intense kampe i især Donetsk-regionen i Ukraine, så mødes Natos forsvarsministre i øjeblikket i Natos hovedsæde i Bruxelles.

Inden ministermødet tirsdag sagde Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Nato skal 'give Ukraine, hvad de skal bruge for at vinde' samt 'adressere Ukraines presserende behov'.

Spørger man militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen, betyder det kampfly.

- På sigt kommer det til at ske, det er jeg ikke i tvivl om. Diskussionen vil så bare gå på hvilke fly og hvornår, siger han til Ekstra Bladet.

Anders Puck Nielsen forklarer, at Ukraine ikke kan få reservedele til deres fly, fordi de ville skulle købes af Rusland, og at det ukrainske flyvevåben gradvist bliver afviklet, fordi fly skydes ned.

Han mener derfor, at Nato på et tidspunkt bliver nødt til at give Ukraine de fly, som præsident Zelenskyj har råbt på længe.

- Der er ikke rigtig nogen vej udenom. Tanken om, at Ukraine ikke skal have et flyvevåben om et års tid, er ikke holdbar, siger han.

Kampene i Donetsk-regionen har taget drastisk til op mod krigens 1-års dag. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Ammunition først

Det er en voldsom russisk offensiv, der i øjeblikket er i gang i de to annekterede regioner Donetsk og Luhansk, hvor russerne forsøger at lave huller i Ukraines offensiv for at generobre områder, de tabte i september sidste år.

Ukrainerne er dog lykkedes med at forsvare sig indtil videre.

- De bruger ret meget artilleri i øjeblikket. Vi har også set nogle ret vilde angreb nogle steder, hvor russerne har taget store tab. På trods af det er de meget opsatte på at komme frem, siger Anders Puck Nielsen.

Når Jens Stoltenberg inden mødet taler om 'presserende behov', er det derfor heller ikke nødvendigvis kampfly, der står øverst på agendaen.

- Jeg tolker det som en opfordring til ikke at bruge al tiden på at diskutere kampfly, for der er rent faktisk nogle ting, som Ukraine står og mangler lige her og nu, siger han og peger på artilleriammunition som et eksempel.

Kampfly kan også være vigtige, men det er en langsigtet diskussion.

- Lige nu og her handler det om, at russerne ikke må løbe ukrainerne over enden, imens vi sidder og diskuterer kampfly, siger Anders Puck Nielsen.

Der er netop i Bakhmut - bedre kendt som 'kødhakkeren' - de voldsomme kampe i øjeblikket foregår.

En logistik-kamp

Det var da også en klar retorik, Jens Stoltenberg havde bragt med sig, da han talte, inden Natos forsvarsministre skulle gæste hovedkvarteret.

- Hvis Putin vinder krigen, er beskeden til ham og andre totalitære regimer, at brug af magt bliver belønnet, sagde han og understregede, at det ville gøre verden 'farligere' og os alle mere 'sårbare'.

Derfor gjorde generalsekretæren også et stort nummer af at byde sendinger af kampvogne og tunge våben til Ukraine velkommen - og han ser ligeledes frem til nye sendinger.

- Vores besked er klar. Nato står med Ukraine, uanset set hvor lang tid, det måtte tage, sagde Jens Stoltenberg.

Og det støttes op af Danmarks fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), der tirsdag udtalte sig udenfor Natos hovedkvarter.

- Man bliver nødt til at sende det klare politiske signal, at vi vil gøre, hvad vi kan for at bakke op om den meget, meget vanskelige situation, som Ukraine står i, sagde han.

Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, vil også være til stede ved Natos forsvarsminister-møde, der løber tirsdag og onsdag.