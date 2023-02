Indbyggere føler sig utrygge og glemt efter togulykke

Kayla Miller bor få kilometer fra det sted i Ohio, hvor et godstog med kræftfremkaldende kemikalier forulykkede. Hendes dyr er døde, og hendes steddatter blev syg og kunne ikke få vejret. Alligevel er der ingen hjælp at hente

I East Palestine har indbyggerne mistet al tiltro til myndighederne, efter at et godstog med kræftfremkaldende kemikalier forulykkede. Det ansvarlige togselskab nægter at møde op til borgermøder, og Joe Biden prioriterede at rejse til Ukraine frem for at besøge dem

I en verden, hvor alt går stærkt, er det, som om tiden i den lille by East Palestine er gået i stå.

Hovedgaden i byen med blot 5000 indbyggere er et par hundrede meter lang, og på alle butiksfacader hænger ’Stay Strong’-skilte og amerikanske flag.

’We wont be forgotten’, står der på flere. Men glemt er alligevel, hvad mange af indbyggerne føler sig, efter at et 150 vogne langt godstog forulykkede i udkanten af byen 3. februar.

Frustrerede indbyggere

I dag står reportere fra både små og store tv-stationer på hvert et gadehjørne, men sådan har det ikke hele tiden været. I næsten to uger efter ulykken oplevede indbyggerne, at det var stort set umuligt at få informationer om, hvad der egentlig var sket.

Myndighederne lukkede i, og det ansvarlige togselskab, Norfolk Southern, meldte i sidste øjeblik fra til et borgermøde med den begrundelse, at de frygtede for medarbejdernes sikkerhed.

- Det var bare en dårlig undskyldning. Mon ikke vi kunne have fået en Zoom-forbindelse op at stå, som Kayla Miller, en hjemmegående mor til tre, siger til Ekstra Bladet.

Kayla Millers steddatter fik vejrtrækningsproblemer og udslæt efter togulykken og kan ikke længere bo hos familien. Foto: Ditte Lynge

I medierne fyldte historier om mulige ufoer, balloner fra Kina og jordskælv i Tyrkiet og Syrien.

Og da indbyggerne havde allermest brug for at føle sig set og hørt, valgte landets præsident, Joe Biden, at rejse tværs over Atlanterhavet for pludselig at dukke op i Ukraines hovedstad, Kiev, og gå side om side med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

En beslutning, der har skabt stor frustration blandt mange af indbyggerne.

I byens svar på Kirkens Korshær ved butikkens bestyrer, Deb, alt om, hvad der rører sig i byen.

- Hej love. Hvordan går det? Hvad laver du her, er du ikke på arbejde?, siger hun, da døren til butikken går op, og en kvinde med mørkt hår og briller træder ind.

- Jeg tænkte, at jeg lige ville smutte forbi og høre, hvordan du har det, svarer kvinden.

På kort tid kommer fire andre fra byen uanmeldt forbi. Alle vil de sige hej til Deb, der synes at være på fornavn med alle.

- Her passer vi på hinanden, siger hun og smiler til Ekstra Bladets udsendte.

- Der er jo ikke andre, der gør det, tilføjer hun, inden hun vender sig mod en mand og spørger, hvordan det går med hans søn, og om han stadig føler sig syg.

Giftig røgsky over byen

Om bord på det forulykkede godstog var enorme mængder af det giftige og kræftfremkaldende stof vinylklorid, og fordi ulykken skete blot få meter fra en tankstation, frygtede myndighederne, at det hele ville eksplodere og jævne dele af byen med jorden.

500 hjem blev evakueret, og brandvæsnet antændte herefter de giftige stoffer i en kontrolleret brand. Antændelsen fik en stor, sort røgsky til at lægge sig som en dyne over byen, og siden har flere af indbyggerne klaget over hovedpine, kvalme, ondt i halsen, sår, irriterede øjne og svimmelhed.

Godstoget var 150 vogne langt, da det forulykkede. Foto: Ritzau Scanpix

Døde fisk flød pludselig rundt i åer og vandløb, hvor de lokale børn plejer at bade, og flere landmænd kunne berette om døde høns, kaniner og kæledyr.

En vedvarende lugt af klor og neglelakfjerner blev hængende, og selvom de evakuerede indbyggere allerede 8. februar fik at vide, at det var sikkert at flytte hjem – og at drikke vand fra hanerne – følte ingen sig sikre på, at det nu også var rigtigt.

Ikke råd til lægehjælp

I det lokale supermarked er vand på flaske endnu engang ugens tilbud. 24 flasker for knap fem dollars.

På opslagstavlen hænger ikke opslag med rengøringshjælp eller børnepasning, som vi kender dem fra Danmark. I stedet inviteres der til spaghetti og pizza fundraising-aftener, hvor indbyggerne opfordres til at samle penge ind til kræftsyge Shawn, som ikke længere kan betale sine lægeregninger.

Også familien til den lille pige Samantha har brug for hjælp til de mange udgifter til medicin og indlæggelser.

Ved kassen joker en mandlig kunde med, at opslagstavlen om nogle år kan være fyldt med indbyggerne i hele byen, hvis luften er så forurenet, som man frygter.

Ekspedienten griner ikke.

Længere nede ad hovedgaden har Rebecca og hendes mand en butik, der sælger brugskunst og boliginteriør. Parret kommer oprindelig fra Californien og Pennsylvania, men slog sig ned i East Palestine for syv år siden, fordi byen ligger 'i smørhullet' mellem deres børn, der bor i nabostaterne.

De har investeret i to ejendomme og skrevet under på en lejekontrakt for deres butik for flere år.

- Vi havde planer om at dø her, men ikke på den her måde, fortæller de.

I vandløbet, der går gennem byen, flød døde fisk pludselig op til overfladen efter ulykken. Foto: Ditte Lynge

Parret blev evakueret sammen med mange af de andre indbyggere, men er ifølge Rebecca vendt tilbage til deres hjem og forretningen, fordi de 'ikke har andet valg'.

Alligevel tør de ikke lade deres i alt 17 børnebørn komme på besøg, før de ved, om det er farligt at opholde sig i området.

- Vores barnebarn har en lungesygdom, og han spørger hele tiden, 'men Nini, hvornår må jeg komme', og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tør ikke lade ham komme herned. Hvad hvis han bliver alvorligt syg, siger Rebecca og kigger over på sin mand, der nu har fået tårer i øjnene.

- Der er mange informationer i omløb, når sådan noget her sker, og myndighederne ikke melder klart ud. Vi forsøger at navigere i det, så godt vi kan, men vi frygter da, at vi bliver alvorligt syge på længere sigt.

