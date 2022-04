Indbyggere i Shanghai reagerer på nedlukning med videoer

Videoer med rasende og desperate kinesere, der udtrykker deres dybe utilfredshed med at være isoleret i uger uden madforsyninger og informationer fra myndighederne på grund af covid-19 er gået viralt i Kinas finansielle hovedstad Shanghai.

Den ellers effektive censur af sociale medier i Kina er blevet overvældet af et meget stort antal private videooptagelser, der beskriver ekstreme forhold for millioner af indbyggere. Det rapporterer BBC.

- Giv os forsyninger! Vi har været lukket inde i 26 dage, råber en folkemængde fra en optagelse mellem store boligblokke i et boligkvarter.

Andre viser tomme køleskabe og interviews med ældre, som siger de ikke har spist i tre dage.

- Mit barn er sygt og har høj feber. Igen hjælper os med medicin, siger en grædende mor på en af de mange optagelser.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Indespærrede indbyggere i Shanghai skriger deres frustration ud efter en uges lockdown

Selv om udgangsforbuddet står til at blive ophævet i boligkvarterer, hvor der i to uger ikke er konstateret nye smittetilfælde med covid-19, så bliver beboere af lokale komitéer og selskaber, der administrerer ejendomme, opfordret til ikke at forlade deres hjem.

Ifølge BBC har det store antal af protestvideoer sat det kinesiske censursystem - den såkaldte 'Great Fire Wall' - ud af kraft.

En optagelse viser angiveligt folk slås om nogle madforsyninger.

En anden videooptagelse viser en embedsmand blive skældt huden fuld af en ophidset folkemængde.

I Shanghai har 25 millioner indbyggere været under streng nedlukning i 26 dage.

Trods den hårde og omfattende nedlukning er antallet af covid-19-smittetilfælde fortsat i den kinesiske megaby Shanghai.

Der blev onsdag konstateret over 26.000 nye tilfælde. Hovedparten af de nye smittede viser dog ingen sygdomssymptomer. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Der er voksende utilfredshed med myndighedernes tiltag, som er gennemført uden tilstrækkelige forsyninger af fødevarer og uden sikring af lægehjælp og behandling.

Myndighederne bliver også kritiseret for karantæneregler, der indebærer, at børn, som er smittet med covid-19, bliver adskilt fra deres forældre.

Kina har konsekvent reageret på de selv de mindste udbrud af smitte i henhold til en politik om nul smittetilfælde, der sigter mod at eliminere smittekæder.